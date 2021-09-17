UYUMDER ZİYARET EDİLDİ

Isparta İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü faaliyetleri kapsamında Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) ziyareti gerçekleştirildi.15 Eylül 2021 Çarşamba günü, Isparta İl Müftü Yardımcısı Halil Taş, Şube Müdürü Mustafa Güner ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Mustafa Güngör’ün birlikte yaptığı ziyarette dernek merkezi yöneticileri ziyaret edildi. Merkez yöneticilerinin İl Müftülüğü Bağımlılık Koordinatörlüğünün verdiği hizmetten memnun olduklarını dile getirdiği ziyarette, İl Müftü Yardımcısı Taş da; UYUMDER’e verilen hizmetin artarak devam edeceğini belirtti. Görüşmenin ardından merkezde bulunan iş atölyeleri, hobi bahçesi, oyun salonu, kütüphane, spor salonu ve sauna gibi hizmet verilen alanlar incelendi.30 kişinin aynı anda rehabilitasyona tabi tutulduğu merkezde bağımlı gençler merkezde psikolojik danışman desteği de alarak çeşitli sosyal etkinlikler, meslek kursları, spor ve eğitim faaliyetlerinin yanında tarım ve hayvancılık uygulamalarıyla eski yaşantılarını unutmaya çalışıyorlar.2015 yılında temelleri atılan Isparta UYUMDER’de bu güne kadar 300 civarında genç, içinde bulundukları bağımlılıktan kurtularak, burada öğrendikleri bir meslekle yeniden topluma kazandırıldılar.