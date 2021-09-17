Isparta'da fiyatı ve kalitesiyle dikkat çeken Halk Et, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Yerli et üretimi yaparak sağlıklı ürünleri halkta buluşturan Halk Et, reyonlarını hergün güncelleyerek lezzetli ve güvenle tüketebileceğimiz ürünler hazırlıyor.
''HALK ET, GÜVENLE TÜKET''
Adres:Gazikemal mahallesi 121 cadde No: 25/A ISPARTA
Telefon: 0552 573 10 00
Halk Et Ürün yelpazesinde genel olarak: Antrikot, Biftek, Bonfile, Kuzu Pirzola, kasap köftesi, dana sucuk, kıyma, dana antrikot, dana bonfile, dana biftek, dana kuşbaşı, bütün tavuk, kelebek, kanat, but, incik, tavuk pirzola, tereyağı, Keçi Peyniri, yumurta, köy yumurtası çeşitleri ve mangal malzemeleri bulunuyor.