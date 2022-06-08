METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA VE BURDUR ÇEVRELERİNDE BEKLENEN KUVVETLİ

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!)

Başlama Zamanı : 08.06.2022 09:00 TSİ

Bitiş Zamanı : 08.06.2022 23:00 TSİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (08.06.2022 Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren İsparta ve Burdur çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ



