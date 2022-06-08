Tarihi Üzüm Çarşısının 2.etap restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 2 blokta yer alan dükkanların çürümüş döşemeleri ile kiremit, ahşap sökümleri gerçekleştirilirken, çatı yapımı ve dış cephe sökümleri sürüyor.Isparta Belediyesi tarafından 16’sı tescili 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Çarşısı’nın ilk adası olan ve 4’ü tescilli toplam 11 dükkanın bulunduğu bölümdeki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2. etap restorasyon çalışmaları başlamıştı. İlk etapta 24 işyerinin restorasyonu yapılırken, bu çalışmanın tamamlanmasının akabinde diğer adalara geçilecek.Tarihi Üzüm Çarşısı’ndaki restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında ilk olarak dükkanların cam, doğrama ve kapıları söküldü, sokak üzerlerindeki çelik çatılar kaldırıldı. 2 bloğun kiremit ahşap çatıları ile çürümüş döşemeleri de sökülürken, sökülen döşemelerin yerine yenileri yapıldı. Dükkanların çatıları ve dış cephelerde sıva söküm işlemleri ise devam ediyor.Tarihi Üzüm Çarşısı’nın 2.etabındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bu bölümde ilk adada olduğu gibi modern bir görünüme kavuşacak.