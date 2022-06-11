SOKAKLAR BİZİM 3X3 BASKETBOL HEYECANI BAŞLADI

Sokaklar Bizim 3 x 3 Basketbol Gençlik Kupası Bölge Yarı Final müsabakaları ilimiz ev sahipliğinde başladı. Meydan AVM’de gerçekleştirilen müsabakalarda 7 ilden kız-erkek toplam 12 takım mücadele ediyor.Gençlik ve Spor Bakanlığının sporu toplumun her kesimine yaymak, gençlerin beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği “Sokaklar Bizim” projesinde il turnuvalarının sona ermesini ardından Bölge müsabakaları heyecanı başladı.3X3 Basketbol Gençlik Kupası Turnuvası Bölge Yarı Finalleri Isparta ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.Meydan AVM’ de 13-15 yaş gurubundaki Kız-Erkek takımların yarıştığı turnuva12 Haziran'da sona erecek.Erkeklerde Isparta, Mersin, Hatay, Adana, Antalya kızlarda Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Burdur, Hatay, Kahramanmaraş il takımları mücadele ediyor.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Murat Çağrı Kaya Meydan AVM’de gerçekleştirilecek olan Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Bölge Yarı Finalleri müsabakalarına tüm Isparta halkını davet etti.