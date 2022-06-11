Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, beraberinde muhtarlarla birlikte, Birlik Genel Kurulunda yeniden Birlik Başkanlığına seçilen aynı zamanda Türki Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nda (TŞOF) Yönetim Kurulunda görev alan IESOB Başkanı Ahmet Tural’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyarette, Başkan Ahmet Tural’a tebriklerini ileten Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi “Sayın Başkanım sizin Ankara’da bu görevlerde olmanız burada Isparta esnafına her anlamda fayda veriyor. Bizde Muhtarlar Federasyonuna yönetici olarak girdik. Bu sayede İçişleri Bakanımızla, İller İdaresi Başkanımızla toplantıya katılıyoruz. Muhtarlarımızın sıkıntılarını doğrudan aktarabiliyoruz. Bu nedenle sizlerin orada olması esnamıza fayda getiriyor” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Birlik Başkanı Ahmet Tural da “Ben aynı zamanda TESKOMB’da da yönetim kurulu üyesiyim. Yine TESK’te kurul üyesi görevindeyken TŞOF’ta da görev aldık. Sizlerden önemli bir ricam olacak. Esnaf Cebinde uygulamamıza sahip çıkmanız. Şu anda esnafımızın kayıtları yapılıyor. Mahallenizde bildiğiniz, tanıdığınız esnafımızın bu uygulamaya kayıt olmasını sağlamanızı talep ediyorum. Uygulamayı Haziranın 15’inden sonra faaliyete geçiriyoruz. Kurye hizmeti vermek için geçtiğimiz günlerde Paket Taksi kurucusu Raşit Süer’i davet etik. Anadolu’dan böyle bir proje çıkmasını destekliyorum. Paket Taksi’nin maliyetini çıkaracaklarını ve üzerine sadece yüzde 1 kara konulacağını projeye destek olacağını söyledi. Buda bizi mutlu etti. Arkadaşlar önümüzdeki günlerde İstanbul’a giderek mukavele yapacaklar” diye konuştu. Ziyarette Başkan Tural, muhtarlara Türk bayrağı rozeti armağan ederken, ziyaret iyi dilek temennileriyle son buldu.