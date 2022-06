*GÖNÜLLERE GİRMEYE DEVAM EDEN BAŞKAN VELİ GÖK SERAP ÖĞRETMENLE BULUŞTU.

*SERAP ÖĞRETMENİN İSTEKLERİ İÇİN BAŞKAN VELİ GÖK ÇALIŞMA BAŞLATTI.

BAŞKAN VELİ GÖK’LE KEYİFLİ BİR GÖRÜŞME

Isparta İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu'nda İngilizce öğretmenliği yapan Serap Akın, doğuştan kas hastalığı nedeniyle 5 yıl önce tekerlekli sandalye kullanmaya başlamak zorunda kaldı. 8 yaşından sonra rahatsızlığı ilerleyen Akın, azmi ve başarısıyla çevresine örnek oldu. Yazdığı 'Engelsizsiniz' kitabıyla engelli bireylerin sıkıntılarına dikkat çekmeyi başarmıştı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’le geçtiğimiz günlerde bir programda karşılaşan Eğirdir’li hemşehrimiz Serap Akın dün Eğirdir Belediyesi Liman Sosyal Tesislerinde başkan Gök’le uzun süre sohbet ederek isteklerini anlattı. Başkan Veli Gök Serap öğretmeni kırmayarak onunla uzun süre görüştü.Eğirdir Belediyesi Basın Bürosu’na açıklama yapan Serap Öğretmen; ‘Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ile keyifli bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisinden talep ettiğim randevu sonucunda bana zaman ayırma nezaketinde bulundu. Uzun zamandır planladığım bir ziyaretti ama hem pandemi şartları hem de mimari engeller gerçekleşmesini zorlaştırıyordu. Her şeye rağmen ben makama gidemesem de başkanla bir şekilde kapının önünde de olsa görüşürüm diye düşündüm. Eğirdir Halk Eğitim Merkezi'nin sergisi sırasında randevu talep ettim. Kendilerini ziyaret edememe nedenimi söyledim. Hemen bir çözüm önerisinde bulundu makama gelemezsem, sosyal tesis de görüşebileceğimizi söyledi. En kısa sürede de Belediye Binasına asansör yapılacağını belirtti.Pandemi öncesi planladığım bir ziyaret olduğu için dile getirmek istediğim konular hazırdı.Birincisi ben Eğirdir'in evladıyım. Kütüğüm Eğirdir'de. Böylesi güzel bir ilçenin engelli bireyler için erişilebilir bir yer olmasını, benim ve benim gibi dezavantajları fazla olan bireyler için tercih edilen gözde bir mekan olması konusunda rica da bulunmak istemiştim. Hatta yazılı basından okuduğum, sosyal medyada gördüğüm tekne turuna tekerlekli sandalye ile dahil olup olamayacağım hakkında endişelerim vardı. Acaba iskeleye gidebilir miyim?, gitsem tekneye nasıl binerim? gibi. Bu düşüncelerimi dile getirdiğim de, sorunsuz bir tekne turu yapabileceğimi temin etti, hatta söylemekle kalmadı kendisi eşliğinde sorunsuz bir tekne turu yapabileceğimi bizzat gösterdi. İskeleye inen rampalar, teknenin iskele ile eşit olması her anlamda erişilebilir bir tur olduğunu ispat etti. Sonrasında düzenlemesi yapılan kordonu teftiş edasıyla gezdim göle dokunabileceğim seviyeye kadar bile rampalar olması gerçekten beni şaşırttı. Eğirdir erişilebilir ilçe olmak konusunda ciddi bir ilerleme kaydetmişti. Çok mutlu oldum ve başkana teşekkürlerimi ilettim.İkinci olarak da güzel memleketimin bir olimpik yüzme havuzu olduğunu öğrenince havuzun biz engelliler için uygunluk durumunu sordum. Ben yüzebiliyorum ama engelli bireylerinde suyla buluşma şansı olsa ne güzel olurdu. Benim havuza girmek ile ilgili bir problemim yok ama çıkmak büyük sorun. Birilerinin kucaklayıp çıkarması gerekiyor her zaman da babam yanımda olmuyor. Başkasının da beni kucaklayıp çıkarması bir kadın olarak rahatsız ediyor. Ben bir mecburiyet yoksa etik bulmuyorum. Bu nedenle imkan dahilinde yüzme havuzunu kullanabilmek için bir havuz içi asansör talebim oldu.Üçüncü olarak da kitabımı takdim edip. Eğirdir ve çevresinde okullar da ücretsiz motivasyon temalı söyleşileri yapabileceğimi, memleketime benim de böyle bir hizmette bulunmak istediğimi belirttim. Gerekli planlama içinde girişimde bulunup İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ile görüşüp gelecek eğitim öğretim yılı için görüş alışverişinde bulunduk ve öğrencilerimizle buluşma kararı aldık.Sayın Veli GÖK Başkanıma ince tevazuları ve engelsiz erişilebilir bir ilçe oluşturduğu hatta öneriye açık olduğu için çok teşekkür ederim. Eğirdir'den mutlu bir şekilde ayrılmak gerçekten güzeldi.’ İfadelerini kullandı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)