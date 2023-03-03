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Alternatif tıp olarak halk arasında sıkça kullanılan doğal ürünlere son yıllarda talep git gide artıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde metabolizma güçlendirmek isteyen insanlar, soluğu aktarlarda alıyor.Isparta'da uzun yıllardır aktar ve baharat işi yapan Dumanlar Aktar'' Dedi.Bitkisel macunlar, Bitkisel Yağlar, Hakiki Çiçek Balı, Kestane Balı, Doğal Kekik Suyu, Alıç Sirkesi, Elma Sirkesi, Baharat Çeşitleri, Taze Çekilmiş Kahve, Ağrı ve sızılara güçlü ağrı kesici krem..Toz Biber, Pul Biber, Karabiber, Sucuk baharatı, kurutulmuş acı biber, kurutulmuş patlıcan, Kurutulmuş Bamya, Karaçay, ıhlamur ve doğal bitki çayları ile aktar dükkanında adeta yok yok..Dumanlar Aktar ve Baharat'a tüm vatandaşlarımızı bi kahve içmeye bekliyoruz.