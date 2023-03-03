Bağışıklık güçlendirici bitkilere, macunlara talep çok arttı.
Alternatif tıp olarak halk arasında sıkça kullanılan doğal ürünlere son yıllarda talep git gide artıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde metabolizma güçlendirmek isteyen insanlar, soluğu aktarlarda alıyor.
Isparta'da uzun yıllardır aktar ve baharat işi yapan Dumanlar Aktar ''Gribal enfeksiyonların arttığı bu dönemde ıhlamur, ada çayı, kış çayı dediğimiz ürünleri ve macun gruplarına talep arttı. Bu bitkilerin vücutta bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkileri var. Boğaz ağrısının hafif atlatılmasını için ada çayı kullanıyor. Ihlamur, kış çayı gibi kış içeceklerini doğal haliyle alıp evinde tüketen vatandaşlar, karışım macunlara da yoğun ilgi gösteriyor. Balın içine doğal ürünlerin toz hallerinin karıştırılmasıyla elde edilen macunlar, kana daha hızlı karışmasıyla etki süresini kısaltıyor. Astım, bronşit ve nefes darlığı olan kişilerin şikayetleri bu dönemde artış gösteriyor. Onlar da zencefilli macun gibi doğal içerikli ürünlere yöneliyorlar. Özellikle son yıllarda insanlar küçük rahatsızlıkları için doktora gitmektense şifayı doğal ürünlerde arıyorlar.'' Dedi.
Bitkisel macunlar, Bitkisel Yağlar, Hakiki Çiçek Balı, Kestane Balı, Doğal Kekik Suyu, Alıç Sirkesi, Elma Sirkesi, Baharat Çeşitleri, Taze Çekilmiş Kahve, Ağrı ve sızılara güçlü ağrı kesici krem..
Toz Biber, Pul Biber, Karabiber, Sucuk baharatı, kurutulmuş acı biber, kurutulmuş patlıcan, Kurutulmuş Bamya, Karaçay, ıhlamur ve doğal bitki çayları ile aktar dükkanında adeta yok yok..
'' Bitkilerin Şifalı Dünyası'' Dumanlar Aktar ve Baharat'a tüm vatandaşlarımızı bi kahve içmeye bekliyoruz.
Adres: Yeni Köy Garajı M Blok No:81 ISPARTA
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