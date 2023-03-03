İl Müdürlüğümüz ile İsparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde; Toplum Yararına Program kapsamında, 4 ay süreli 75 katılımcı ile Yurtların ihtiyaçlarının giderilmesi ve barınma şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere program düzenlenecektir.
Programa katılmak isteyen kişiler başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170 ve www.iskur.gov.tre-şube ve İŞKUR Hizmet birimleri üzerinden başvuru yapabileceklerdir.
İsparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından liste yöntemiyle değerlendirilmesi yapılacak kişiler TYP’ nin konusuna uygun yaş, cinsiyet ve diğer nitelikleri bulunanlar arasından programın uygulanacağı yere en yakın bölgeden seçilecektir.
|Program Portal Numarası
|310322 (İsparta Merkez)
|Program Portal Numarası
|310324 (Eğirdir)
|Program Portal Numarası
|310325 (Uluborlu, Şarkikaraağaç, Yalvaç, Keçiborlu)
|Katılımcı Başvuru Tarihleri
|06 - 07 Mart 2023
|Liste Yöntemi Tarihi- Saati
|09 Mart 2023 - 09:00 - 17:30
|Liste Yönteminin belirleneceği yer
|İsparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - İSPARTA
|Başvuru Yapılabilecek Yerler
|İsparta Merkez, bağlı kasaba ve köylerde(63), Eğirdir Merkez (5), Uluborlu (2), Şarkikaraağaç (1), Yalvaç (2), Keçiborlu (2) ikamet eden kişiler başvurabilir.
|Program Başlama - Bitiş Tarihi
|11 Mart 2023 - 09 Temmuz 2023
|İSPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TYP ALIMI GÖREV DAĞILIMI
|ALINACAK YER
|İL/İLÇE
|KİŞİ SAYISI
|İsparta Bediüzzaman Kız Yurdu Müdürlüğü
|ISPARTA/MERKEZ
|10
|İsparta Mihri Hatun Kız Yurdu Müdürlüğü
|ISPARTA/MERKEZ
|12
|İsparta Gülistan Kız Yurdu Müdürlüğü
|ISPARTA/MERKEZ
|3
|İsparta Gülcihan Kız Yurdu Müdürlüğü
|ISPARTA/MERKEZ
|3
|İsparta Erkek Yurdu Müdürlüğü
|ISPARTA/MERKEZ
|20
|İsparta Murat Hüdavendigar Erkek Yurdu Müdürlüğü
|ISPARTA/MERKEZ
|15
|Uluborlu Kutlubey Yurt Müdürlüğü(Karma Yurt)
|ULUBORLU
|2
|Şarkikaraağaç Yurt Müdürlüğü(Karma Yurt)
|ŞARKİKARAAĞAÇ
|1
|Yalvaç Yurt Müdürlüğü(Karma Yurt)
|YALVAÇ
|2
|Keçiborlu Gülkent Yurt Müdürlüğü(Karma Yurt)
|KEÇİBORLU
|2
|Eğirdir Yurt Müdürlüğü(Karma Yurt)
|EĞİRDİR
|5
|TOPLAM
|75