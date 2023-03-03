Program Portal Numarası 310322 (İsparta Merkez) Program Portal Numarası 310324 (Eğirdir) Program Portal Numarası 310325 (Uluborlu, Şarkikaraağaç, Yalvaç, Keçiborlu) Katılımcı Başvuru Tarihleri 06 - 07 Mart 2023 Liste Yöntemi Tarihi- Saati 09 Mart 2023 - 09:00 - 17:30 Liste Yönteminin belirleneceği yer İsparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - İSPARTA Başvuru Yapılabilecek Yerler İsparta Merkez, bağlı kasaba ve köylerde(63), Eğirdir Merkez (5), Uluborlu (2), Şarkikaraağaç (1), Yalvaç (2), Keçiborlu (2) ikamet eden kişiler başvurabilir. Program Başlama - Bitiş Tarihi 11 Mart 2023 - 09 Temmuz 2023

İSPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TYP ALIMI GÖREV DAĞILIMI ALINACAK YER İL/İLÇE KİŞİ SAYISI İsparta Bediüzzaman Kız Yurdu Müdürlüğü ISPARTA/MERKEZ 10 İsparta Mihri Hatun Kız Yurdu Müdürlüğü ISPARTA/MERKEZ 12 İsparta Gülistan Kız Yurdu Müdürlüğü ISPARTA/MERKEZ 3 İsparta Gülcihan Kız Yurdu Müdürlüğü ISPARTA/MERKEZ 3 İsparta Erkek Yurdu Müdürlüğü ISPARTA/MERKEZ 20 İsparta Murat Hüdavendigar Erkek Yurdu Müdürlüğü ISPARTA/MERKEZ 15 Uluborlu Kutlubey Yurt Müdürlüğü(Karma Yurt) ULUBORLU 2 Şarkikaraağaç Yurt Müdürlüğü(Karma Yurt) ŞARKİKARAAĞAÇ 1 Yalvaç Yurt Müdürlüğü(Karma Yurt) YALVAÇ 2 Keçiborlu Gülkent Yurt Müdürlüğü(Karma Yurt) KEÇİBORLU 2 Eğirdir Yurt Müdürlüğü(Karma Yurt) EĞİRDİR 5 TOPLAM 75





İl Müdürlüğümüz ileişbirliğinde; Toplum Yararına Program kapsamında, 4 ay süreli 75 katılımcı ile Yurtların ihtiyaçlarının giderilmesi ve barınma şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere program düzenlenecektir.Programa katılmak isteyen kişiler başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170 ve www.iskur.gov.tre-şube ve İŞKUR Hizmet birimleri üzerinden başvuru yapabileceklerdir.İsparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından liste yöntemiyle değerlendirilmesi yapılacak kişiler TYP’ nin konusuna uygun yaş, cinsiyet ve diğer nitelikleri bulunanlar arasından programın uygulanacağı yere en yakın bölgeden seçilecektir.