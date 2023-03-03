MİNİ DÖNER YENİLENDİ - AİLE SALONU AÇILDI!

Menüler:

Adres:

Paket Servis Telefon:







































Birbirinden lezzetli fast food ürünleriyle damak tadına hitap eden Mini Döner “Et ve Tavuk Döner çeşitleri” ile benzersiz bir lezzet deneyimi yaşatıyor. Mini Döner'in enfes tatları damaklarda unutulmaz izler bırakmaya devam ediyor.Alameti farikası, özellikle öğlenleri nefis döneri için dolup dolup taşması.Semtin eskileri “Bu civarda oturup da Mini Döner'in dönerini tatmayan yoktur” diyor.Tavsiye üzerine gidenlerde ise masadan memnun kalkmayan olmadı. Herkes ikinci porsiyonu istedi...Kendine has bir servis akışı var Mini Döner'in.Bildiğiniz dönerleri unutun Mini Döner'e bi uğrayın...!