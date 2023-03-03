Isparta'nın Efsane Döner Markası Mini Döner işyerini büyüttü.
Birbirinden lezzetli fast food ürünleriyle damak tadına hitap eden Mini Döner “Et ve Tavuk Döner çeşitleri” ile benzersiz bir lezzet deneyimi yaşatıyor. Mini Döner'in enfes tatları damaklarda unutulmaz izler bırakmaya devam ediyor.
Mini Döner işyerini genişletti. Lezzetiyle damaklara, şimdi ise ferah salonu ve manzarasıyla göze hitap ediyor.
Alameti farikası, özellikle öğlenleri nefis döneri için dolup dolup taşması.
Semtin eskileri “Bu civarda oturup da Mini Döner'in dönerini tatmayan yoktur” diyor.
Tavsiye üzerine gidenlerde ise masadan memnun kalkmayan olmadı. Herkes ikinci porsiyonu istedi...
Kendine has bir servis akışı var Mini Döner'in.
Bildiğiniz dönerleri unutun Mini Döner'e bi uğrayın...!
Hatırlatmakta fayda var; Mini Döner Pazar günleri de açık..!
Menüler:
Yarım ve Bütün Et Döner
Yarım ve Bütün Tavuk Döner
Dürüm Tavuk, Dürüm Et
Adres: Pirimehmet mahallesi 118 cadde Tevfik Yaşar işhanı No: 20
Paket Servis Telefon: 0541 431 71 41
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