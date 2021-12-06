Alternatif tıp olarak halk arasında sıkça kullanılan doğal ürünlere son yıllarda talep git gide artıyor. Özellikle kış aylarının başlarında metabolizma güçlendirmek isteyen insanlar, soluğu aktarlarda alıyor. Ihlamur, kış çayı gibi kış içeceklerini doğal haliyle alıp evinde tüketen vatandaşlar, karışım macunlara da yoğun ilgi gösteriyor. Balın içine doğal ürünlerin toz hallerinin karıştırılmasıyla elde edilen macunlar, kana daha hızlı karışmasıyla etki süresini kısaltıyor.
Isparta'da aktarlık yapan Leyla Öztürk, vatandaşın alternatif tıbba yöneldiğini söyledi. Özellikle kış aylarına girişte gerek hastalıkları için gerekse hastalıklardan korunmak için halktan yoğun ilgi gördüklerini belirten Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
“Hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşlarda metabolizmayı güçlendirme ihtiyacı oluştu. Ihlamur, kış çayı, kuşburnu, zencefil, zerdeçal gibi metabolizmayı güçlendirici ürünlere de böylelikle talep artmış oldu. Soğuk algınlığı ve öksürüğü olan kişiler de karışım macunlarını tercih ediyor. Balla karıştırılan toz ürünlerden elde edilen macunlar rahatsızlıklara çok daha hızlı etki gösterdiği için yoğun talep görüyor. Astım, bronşit ve nefes darlığı olan kişilerin şikayetleri bu dönemde artış gösteriyor. Onlar da zencefilli macun gibi doğal içerikli ürünlere yöneliyorlar. Özellikle son yıllarda insanlar küçük rahatsızlıkları için doktora gitmektense şifayı doğal ürünlerde arıyorlar.”
Bitkisel macunlar, Hakiki Çiçek Balı, Kestane Balı, Doğal Kekik Suyu, Alıç Sirkesi, Elma Sirkesi, Baharat Çeşitleri, Taze Çekilmiş Kahve.
Doğal Sabun Çeşitleri, Doğal Kozmetik Arı Ürünleri, Bitkisel Yağlar, Ağrı ve sızılara güçlü ağrı kesici krem..
Toz Biber, Pul Biber, Karabiber, Sucuk baharatı, kurutulmuş acı biber, kurutulmuş patlıcan, Karaçay, ıhlamur ve doğal bitki çayları ile aktar dükkanında adeta yok yok..
Isparta ve bölge halkına hizmet verdiklerini belirten işletme sahibi Leyla Öztürk son olarak ; İlkemiz kaliteli ve taze ürün, uygun fiyat, müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Baharat ve biber çeşitleri, aktariye, bal ve pekmez çeşitleri, şıra, bitkisel yağlar, bitkisel macunlar, bitkisel tohumlar, yapraklar, kökler, çiçekler, kabuklar, kuru dolma çeşitlerinin satışını yapıyoruz. Tüm halkımızı iş yerimize bekliyoruz” dedi.
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