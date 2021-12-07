ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İl Jandarma komutanlığınca; Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında 20 Kasım-04 Aralık 2021 tarihlerinde icra edilen Faaliyetler neticesinde; toplam (1280) gram Afyon sakı/ı, (22) gram Eroin, (II) gram Mctamfetaıııin, (2) gram Esrar ve (17) adet Uyuşturucu Hap ele geçirilmiştir.Söz konusu olaylarda toplam (II) şüpheli yakalanmış olup. (3) şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal/ticaretinden, (8) şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak bulunduımaktan adli işlem yapılmış ve (2) şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu maddelerin halkımıza ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetlere azim ve kararlılık içerisinde devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.