Başkan Adar 16.Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarımızı Değerlendirdi

Borsamız tarafından bu yıl 16.’sı düzenlenen Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı yoğun ilgi gördü. Önceki yıllara oranla daha fazla firma ve üreticinin yer aldığını belirten Başkan Adar, fuarla ilgili Kanal32 ekranlarına değerlendirmelerde bulundu. Fuarın 63 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Borsamız Başkanı Ahmet Adar, fuarı önümüzdeki yıl uluslararası boyuta taşımak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Başkan Adar’ın Kanal32 kanalına verdiği röportajda şunları kaydetti: “ 16’ncısını yapmış olduğumuz Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı bu sene olağanüstü bir ilgi gördü. Daha önce de söylediğimiz gibi bizim fuarımız artık Isparta bölgesine ve çevre illere hitap eden bir fuar durumundadır. Bu seneyi değerlendiğimiz zaman 83 tane firmanın katıldığı ve 63 bine yakında ziyaretçinin geldiği kayıtlara geçti. Dönüşlere baktığımız zaman çok iyi. Fuardan 83 tane firmamız memnun ayrıldı. Tek tek hepsiyle görüşüldü. Hem fuar firması tarafından hem de Borsa olarak gerek ben gerekse yönetimdeki arkadaşların yaptığı görüşmeler neticesinde gerçekten memnun kaldıkları ortaya çıktı. Ziyaretçilerle yapılan sohbetlerimizde memnuniyetlik söz konusu. Bakıldığında fuarımızda büyük miktarda alışveriş yapıldığı da görüldü. Şu anda ekonomiyi hep birlikte izleyip değerlendiriyoruz. Bir yıllık pandemi arasından sonra fuarımızın yapılması Isparta ekonomisine ciddi manada katma değer sağlamaktadır. Fuar İlimizde çok çok başarılı geçti. Fuar da sıklıkla Gülyağı ve Gül Suyu coğrafi işaretini aldığımızı ve faydalarını vurguladık. Elmadaki coğrafi işaret başvurumuzun yapıldığını ve yılsonuna kadar Türk Patent kurumundan onay beklendiğini de ifade ettik. Coğrafi işaret tescilini almış olduğumuz Gülyağı ve Gül Suyu için de Avrupa’daki Patent Enstitüsünde tescil için çalışmalarımızdan bahsettik. Ayrıca konuşmalarımızda, Havaalanımızın atıl durumda olduğunu ve havayolu kargoculuğunun önemini vurguladık ve anlattık. Bunları değerlendirdiğinizde hepsinin olabilecek şeyler olduğunu göreceksiniz. Bu projelerimiz olabileceğini inandığımız konular ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fuarımız bence Isparta’nın bir gurur ve onur kaynağı oldu. Tabi biz burada yine çağrımızı tekrarlıyoruz. Bu fuar Borsamızın ev sahipliğinde yapılıyor ama Isparta’daki bütün kurum ve kuruluşların, herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Bu hepimizin fuarı biz böyle düşünüyoruz. Birlik ve beraberlikle hareket etmek istiyoruz. Büyüklerimizin dediği gibi birlikte rahmet, ayrılıkta azap var.

Buradan katılan firmalarımıza, ziyaretçilerimize destek veren Sayın Valimize, sivil toplum örgütlerimize, herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmasında da ifade ettiğimiz gibi, fuarımızı önümüzdeki sene uluslararası boyuta taşımayı planlıyoruz.” dedi.



ITB

