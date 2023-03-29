- 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte tarihler ve detaylar
- Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte beklenen açıklama
- Diyanet'ten Ramazan ayı ve bayramıyla ilgili önemli duyuru
- Ramazan Bayramı'nda hangi günler tatil yapılacak? İşte detaylar
- Ramazan Bayramı tarihleri açıklandı! Planlarınızı yapmaya başlayın!
2023 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN? KAÇ GÜN OLACAK?
Mübarek Ramazan ayının ardından gelen Ramazan Bayramı tatili, her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla bekleniyor. Tatil planları yapacak olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün olacak sorularının yanıtlarını araştırıyor.
2023 Ramazan Bayramı tatili tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2023 dini günler takvimine göre belli oldu. Buna göre, Ramazan Bayramı Arife günü 20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geliyor.
Ramazan ayının son orucunun tutulduğu bu günde, Ramazan Bayramı'nın ilk gününe niyet edilecek. Ramazan Bayramı tatili ise 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak.
Ramazan Bayramı tatili hafta sonuna denk geldiği için, tatilin 4 gün olacağı düşünülüyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
2023 RAMAZAN BAYRAMI GÜNLERİ
Ramazan Bayramı günleri ise şu şekilde olacak:
- 20 Nisan 2023 Perşembe: Arife
- 21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı 1. günü
- 22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. günü
- 23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı 3. günü