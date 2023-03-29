2023 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte tarihler ve detaylar

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte beklenen açıklama

Diyanet'ten Ramazan ayı ve bayramıyla ilgili önemli duyuru

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2023 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN? KAÇ GÜN OLACAK?

2023 RAMAZAN BAYRAMI GÜNLERİ

20 Nisan 2023 Perşembe: Arife

21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı 1. günü

22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. günü

23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı 3. günü

Mübarek Ramazan ayının ardından gelen Ramazan Bayramı tatili, her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla bekleniyor. Tatil planları yapacak olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün olacak sorularının yanıtlarını araştırıyor.2023 Ramazan Bayramı tatili tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2023 dini günler takvimine göre belli oldu. Buna göre, Ramazan Bayramı Arife günü 20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geliyor.Ramazan ayının son orucunun tutulduğu bu günde, Ramazan Bayramı'nın ilk gününe niyet edilecek. Ramazan Bayramı tatili ise 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak.Ramazan Bayramı tatili hafta sonuna denk geldiği için, tatilin 4 gün olacağı düşünülüyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Ramazan Bayramı günleri ise şu şekilde olacak:Ramazan Bayramı'nın, tüm İslam aleminde sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının güçlenmesine vesile olması dileğiyle.