VERGİ HAFTASI DOLAYISIYLA VERGİ DAİRESİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YETKİLİLERİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ

Yalvaç Vergi Dairesi Müdürü Talip Şahan ve Yetkili Personeli ile Yalvaç Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Yaşar Mecit Sezen “Vergi Haftası” kapsamında Odamıza ziyarette bulundular. 27 Şubat 2020 Saat 16:00 ‘ da gerçekleşen ziyarette yetkilileri, Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanımız Yalçın Kurucu konuk etti.Ziyarette kurumlar arasındaki çalışmalar ve çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.Yönetim Kurulu Başkanımız Yalçın Kurucu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek verginin Ülkemiz ekonomisi için önemini belirterek 31. Vergi Haftası etkinliklerinde kendilerine başarılar diledi. Odamızca yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili bilgiler verdi.