Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarı Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını kitapseverlere açtı. Bu yıl 'Kitaplar Gül Açacak' temasıyla ve Milli Mücadele Kahramanı Isparta’nın ilk mebusu merhum Hafız İbrahim Demiralay anısına gerçekleştirilen Kitap Fuarına 32’si yerel toplam 192 yazar ile 311 yayınevi katılıyor.Türkiye’nin milli güvenliğini sağlamak üzere Suriye’nin İdlib kentinde görev yapan askerlerimize yönelik Esed rejim unsurlarının alçakça yapmış olduğu hava saldırısı sonucu 33 kahraman Mehmetçiğimizin şehit düşmesi ve yaralılarımızın bulunması dolayısıyla bazı programların iptal edildiği Kitap Fuarının açılışına Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri ile çok sayıda kitapsever ve çocuklar katıldı.8 Mart 2020 Pazar gününe kadar açık kalacak kitap fuarı, saat 09.00-20.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından şehit düşen Mehmetçiklerimiz için dua edildi. Duanın ardından kitap fuarına geçildi. Kurdele kesiminin olmadığı açılışta protokol üyeleri, kitap fuarındaki bölümleri tek tek gezdiler.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, cehaletten kurtulmak için okumanın önemine değindi. ‘Öğrenmek ve bilgiyi paylaşmak zorundayız’ diyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Paylaşılmayan bilginin, okunmayan bir kitabın kimseye faydası yok. Eğer biz de bu çalışmaları daha fazla yapabilirsek, daha güçlü bir şekilde okumaya özen gösterirsek cehaletten kurtuluruz. Maalesef bizim şu anda terörle mücadelemizin ana sebebi karşıdaki kişilerin cahil olmasıdır. İnşallah bu yaptığımız çalışmalar çocuklarımızın geleceği için iyi olur” dedi.Kitap Fuarı düzenlemekteki amaçlarının çocukları, öğrencileri ve vatandaşları okumaya yönlendirmek olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Okumanın önemini hepimiz bilmekteyiz. Cehaleti ortadan kaldırmak için eğitimin mutlaka şart olduğunu biliyoruz. Eğitimin ilk başlangıcı okumakla başlıyor. Allah’ın ilk emri de oku. Bu fuar sayesinde tüm kitapseverlerimizle paylaşım içerisindeyiz. İnşallah Isparta’mıza ve ülkemize faydalı bir çalışma olur. Fuarımıza katılan yazarlarımıza, yayınevlerimize ve kitapsever dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.Türkiye’yi yasa boğan bir olay yaşadıklarını ve Suriye’nin İdlib kentinde görev yapan askerlerimize yönelik Esed rejim unsurlarının alçakça yapmış olduğu hava saldırısı sonucu 33 kahraman Mehmetçiğimizin şehit düştüğünü ve yaralıların bulunduğunu hatırlatan Başkan Başdeğirmen, bundan dolayı bazı programların iptal edildiğini dile getirdi. Başdeğirmen, “Şehitlerimiz varken, bizde burada bu program dahilinde olan değişik etkinlikleri yapmamızın uygun olmadığı bilinciyle bazı programlarımızı iptal ettik. Burada sadece amacımız kitaplarımızı tanıtıp vatandaşlarımıza faydalı olabilmek. Tüm Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Miryokefalon’da, Malazgirt’te, Kurtuluş Savaşında, Çanakkale’de, 15 Temmuz’da ne yaptıysak bundan sonrada bunları yaparak, ülkemizin birlik ve beraberliğini kimseye bozdurmaya müsaade etmeyeceğiz. Ne ezanımız dinecek, ne bayrağımız inecek ne de vatanımızı bölebilecekler. Böyle bir şey olması mümkün değil. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece Allah’ın izniyle kimseye pabuç bırakmayız” şeklinde konuştu.Başdeğirmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930 tarihinde Isparta’ya teşriflerinin 90’ıncı yıldönümü anısına, 1 Mart 2020 Pazar günü düzenlenmesi planlanan Atatürk Halk Koşusu ile yine 6 Mart 2020 Cuma günü Işıkkent Spor Salonunda saat 20.00’da düzenlenecek olan Gökhan Türkmen konserinin iptal edildiğini belirtti.Isparta Belediyesi