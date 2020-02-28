Isparta Belediyesince bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Kitap Fuarı”, Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açtı. Ahmet Ümit, Mehmet Yıldız, Hatice Kübra Tongar, Senai Demirci, Emine Tavuz, Sıtkı Aslanhan, Mehmet Ali Bulut, Sinan Akyüz gibi birçok yazarın katılımcılarla buluşacağı fuarda, Süleyman Demirel Üniversitesinin eserleri de SDÜ standında yerini aldı.Çeşitli tanıtım materyalinin bulunduğu stantta, üniversitemizce basılan “Amerika'nın Keşfinde Müslümanlar'', ''Ülkemiz ve Bölgemiz Perspektifinden Mülteciler: Sosyal Kültürel Ekonomik ve Akademik Boyut'', “21. Yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'nin Baş Etmesi Gereken Sorunlar”, YEKvizyon Belgesel Eserleri, “Hat Sanatından Şaheserler”, “Isparta Tarihi Kent Merkezi İçin Sağlıklaştırma Önerisi”, “Isparta Evleri”, “Ertokuş Kervansarayı”, “Türkiye'de Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler”, “Kent Buluşmaları”, “15’nci Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UTMÖK)”, “Mühendislik Fakültesi 40'ıncı Yıl Etkinliği İlk Mezunlar Buluşması”, “İnşaat Sektörünün Mühendislik Eğitiminden Beklentileri”, “6'ncı Tekstil Günleri”, “İlham Veren Üniversite” kitapları, “9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Demokrasi”, “Cahit Berkay” ve akademisyenlerin kaleme aldığı eserler ile Doğu-Batı Gazetesi ve dergileri, yer alıyor.