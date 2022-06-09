Gelinlik, Gelin Başı, Profesyonel Makyaj ve Aksesuarlar... HERŞEY İÇİNDE 5 BİN TL'ye SETR- İ NUR GELİNLİK'TE
Düğün günlerinde tüm gelinler çok güzel olmak ister. Bunu yolu da uzman eller tarafından yapılmış gelin saçı ve makyajından geçiyor. Gelin Saçı yapımı ve Profesyonel Makyaj hizmeti de veren Setr-i Nur'da evlenecek bayanlar için büyük fırsat başladı.. Herşey bu kampanya paketinde yer alıyor ve fiyatı inanılmaz!!! Sadece 5 Bin TL'ye...
Peki 1 günlük bu kampanya paketinde neler var?
- Gelinlik
- Kınalık
- Nişanlık
- Gelin Başı
- Profesonel Makyaj
- Aksesuarlar
SETR-İ NUR BİR GELİN ADAYI İÇİN ISPARTA'DAKİ EN İYİ MAĞAZA!
Adres ve iletişim bilgileri:
Turan Mh. 126. Cad. No:28
( Atanur Göz Hastanesi karşısı )
Telefon:
0553 923 61 94
0551 589 98 14
İnstagram linki:
@setrinurisparta
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