ISPARTA SETR-İ NUR'DAN ŞOK KAMPANYA!!! HERŞEY DAHİL 5 BİN TL

Gelinlik, Gelin Başı, Profesyonel Makyaj ve Aksesuarlar... HERŞEY İÇİNDE 5 BİN TL'ye SETR- İ NUR GELİNLİK'TE

Gelinlik

Kınalık

Nişanlık

Gelin Başı

Profesonel Makyaj

Aksesuarlar

SETR-İ NUR BİR GELİN ADAYI İÇİN ISPARTA'DAKİ EN İYİ MAĞAZA!

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Düğün günlerinde tüm gelinler çok güzel olmak ister. Bunu yolu da uzman eller tarafından yapılmış gelin saçı ve makyajından geçiyor. Gelin Saçı yapımı ve Profesyonel Makyaj hizmeti de veren Setr-i Nur'da evlenecek bayanlar için büyük fırsat başladı.. Herşey bu kampanya paketinde yer alıyor ve fiyatı inanılmaz!!! Sadece 5 Bin TL'ye...Peki 1 günlük bu kampanya paketinde neler var?Şehrinizdeki en iyi gelin saçı ve makyajı, en şık gelinlik modelleri ve uyguın fiyatlar burada sizi bekliyor. Evlenecek genç kızlar Setr-i Nur'a uğramadan evet demeyin!