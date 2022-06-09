

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



03.06.2022 günü Gül Petek Sanayi sitesi bölgesinde gece 23.00 sıralarında, bir esnafa ait inşaat halindeki bir binadan demir malzemeler çalmaya çalışan ve suç kayıtlarında daha önceden de hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen şüpheliler B.S ve M.G Petek Sanayi bölgesinde devriye görevini ifa eden Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz tarafından araçlarıyla kaçmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmış, Polis Merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, çalınan malzemeler işyeri sahibine teslim edilmiştir.



Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.



ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

