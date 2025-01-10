Isparta'da Sayaç ve Vana Hırsızlığı Çözüldü: 1 Kişi Tutuklandı

Gönen’de Sayaç ve Vana Hırsızlığı Çözüldü: 1 Kişi Tutuklandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde, 06 Ocak 2025 tarihinde Sulama Kooperatifine ait 31 adet sayaç ve vana koruma kapağının çalınması olayıyla ilgili olarak Jandarma ekipleri titiz bir çalışmayla suçluyu tespit etti.

Hurdacıya Satılan Malzemeler Tespit Edildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde, çalınan malzemelerden 10 adetinin Ö.T. isimli şahıs tarafından hurdacılara satıldığı belirlendi.

Ev Aramasında 21 Adet Koruma Kapağı Ele Geçirildi

Şüpheli Ö.T.’nin evinde yapılan aramada, kayıp olan 21 adet koruma kapağı ele geçirildi. Yakalanan Ö.T., gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Jandarmadan Kararlılık Mesajı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve suçlularla mücadele etmek için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirtti. Halkın huzur ve güvenliğini korumak adına jandarma ekiplerinin bölgede etkin bir şekilde görev yaptığı vurgulandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, her türlü suç ve suçluyla mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.



