Ahmet'in Yeri'nden Büyük Fırsat: Bana da Söyle Kampanyası!

Isparta'da lezzet tutkunlarının favori adresi Ahmet'in Yeri, yepyeni bir kampanyayla karşınızda! "Bana da Söyle Kampanyası" kapsamında, hafta içi her gün 13.00 ile 15.00 saatleri arasında eşsiz bir fırsat sizi bekliyor.

Bu özel kampanya ile 2 köfte dürüm alana 1 tavuk dürüm hediye! Sadece gel-al ve masa müşterileri için geçerli olan bu fırsat, damak tadınıza unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Ahmet'in Yeri, mangalda ustalıkla hazırlanan lezzetleriyle Isparta'nın en sevilen mekanlarından biri olmaya devam ediyor. Sizi de bu eşsiz kampanya için Ahmet'in Yeri'ne bekliyoruz!

Detaylar:

Kampanya, yalnızca gel-al ve masa müşterilerine özeldir.

özeldir. Paket servis kapsamına dahil değildir.

kapsamına dahil değildir. Kampanya süresi: Hafta içi her gün 13.00 - 15.00.

Ahmet'in Yeri'ne uğrayın, bu lezzet dolu fırsatı kaçırmayın!

İletişim:

0 246 228 06 00

Toptancılar Sitesi, Gülcü Baba yanı, ISPARTA

NOT: Isparta'da başka şubemiz yoktur.

















