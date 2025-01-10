Ispartalıların Balık Sevdası: Kaya Balık’ta Tezgahlar Dolup Taşıyor!

Yeni Çarşamba Pazarı’nın gözbebeği balıkçısı Kaya Balık, her gün taptaze deniz ürünleriyle Ispartalıların vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Sabah erken saatlerde balıkçı teknelerinden gelen ürünlerle dolup taşan tezgahlar, hem çeşitliliği hem de tazeliğiyle müşterilerin ilgisini topluyor.

Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören Kaya Balık tezgahları, sabahın erken saatlerinden itibaren kalabalık bir müşteri kitlesini ağırlıyor. Tezgahların önünde sıraya giren balık severler, levrekten çipuraya, palamuttan hamsiye kadar uzanan zengin çeşitler arasından seçim yapıyor. Balıkların göz alıcı parlaklığı ve taptaze görünümü, alışverişi adeta bir şölen havasına dönüştürüyor.

Tazelikte ve Hijyende Lider

Kaya Balık’ın başarısının sırrı, hem balıkların tazeliği hem de profesyonel hizmet anlayışı. Fileto çıkarma, kılçık temizleme gibi işlemler usta eller tarafından titizlikle yapılırken, müşteriler yalnızca pişirme kısmını düşünmenin rahatlığını yaşıyor. Tezgahların hijyenik ve modern düzeni, alışveriş sürecini keyifli ve güvenilir hale getiriyor.

Her Gün Taze, Her Gün Kalabalık

Deniz ürünlerinin bol çeşitliliği ve uygun fiyatları sayesinde Kaya Balık, haftanın her günü dolup taşıyor. Yoğun ilgi gören tezgahların başında, balık severlerin heyecanla sırada beklediği görülüyor. Vatandaşlar, Kaya Balık’tan aldıkları ürünlerle sofralarına hem sağlık hem de lezzet taşıyor.

Siz de denizden gelen en taze lezzetleri sofralarınıza taşımak için Kaya Balık’a uğrayın. Balık severlerin ilk tercihi olmaya devam eden Kaya Balık, hem ürün çeşitliliği hem de hizmet kalitesiyle fark yaratıyor.

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9, Isparta

Telefon: 0246 220 20 70

WhatsApp Hattı: 0 530 072 21 80

Instagram:@kaya.balik

Isparta’nın deniz ürünlerindeki ilk adresi: Kaya Balık!





















































