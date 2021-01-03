GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

Bilim Kurulu Üyesi COVID-19 aşısı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı

Bilim Kurulu Üyesi COVID-19 aşısı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı
ISPARTA
G.Tarihi: 02.01.2021 22:33
122 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Bilim Kurulu üyesi, aşı ile merak edilen her şeyi yanıtladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlayacak aşılama süreciyle ilgili olarak merak edilenleri yanıtladı.

6 AY KORUMA
Aşı beni ne kadar süreyle koruyacak?Aşı, yapıldıktan yaklaşık olarak 2- 3 hafta sonra korumaya başlar. Şimdilik çok kesin olmamakla birlikte ikinci dozdan sonra 6 ay koruyacağı öngörülüyor.

Aşı olunca artık koronavirüse yakalanma ihtimali var mı?
Yakalanma olasılığı var, ancak bağışıklık oluştuktan sonra hastalığın hastaneye yatacak kadar şiddetli geçmeyeceği gözleniyor.

AŞI OLAN KİŞİ VİRÜS BULAŞTIRIR MI?
Yani aşı olan kişi hastaneye yatacak kadar hasta olmuyor ama hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor öyle mi?Aşı olup da bağışıklık geliştiği zaman vücut kendisini hastalıktan koruyor. Ancak aşı olan kişilerin hastalık virüsüyle karşılaştıkları zaman solunum yoluyla başkalarına bulaştırma olasılığı hâlâ aydınlatılmış değil. İlerleyen günlerde bu konuda daha kanıta dayalı bilgilere ulaşacağımızı bekliyoruz.

ÜCRETSİZ VURULACAK
Peki hastalığı geçirdim ve yine de aşı olmama gerek var mı?Hastalığı geçirenlerde bağışıklığın yaklaşık 6 ay sürdüğü gözleniyor. Bu nedenle hastalığı geçirdikten sonra ilk 6 ay içinde aşı olmalarına şimdilik ihtiyaç duyulmuyor.

Aşının parasını biz mi ödeyeceğiz?
Sağlık Bakanlığı tarafından satın alınan ve ülkeye getirilen aşılar ücretsiz olacak.Parayla aşı ne zaman başlayacak?

Şu anda Sağlık Bakanlığı, kendi temin ettiği aşılarla hedef gruplarının tamamını ücretsiz aşılamayı planlıyor. Elbette ki aşı şirketleri Bakanlıktan ruhsat alıp, Türkiye'de bu aşıyı satmak isterlerse, aşı eczanelerde satılabilir. Bakanlığın temin ettiği aşıların eczanelerde para karşılığı satılması planlanmıyor.

ZORUNLU OLMAYACAK
Aşı zorunlu olur mu?
Hayır şu anda öyle bir düşünce yok. Ama aşılama oranları hedeflenen oranlara ulaşamazsa ki bu oran yüzde 60-70, o zaman daha farklı tedbirler düşünülebilir. Ama bu çok düşük bir ihtimal. Türkiye'de yıllardan bu yana aşı uygulandığından bu konuda bir sorunla karşılaşılacağı şimdilik öngörülmüyor. Zaten toplum kısıtlamalar nedeniyle oldukça bunalmış durumda. Aşı olarak hastalıktan korunma motivasyonlarının yüksek olacağını düşünüyorum.

Bir hekim olarak siz aşı olacak mısınız?
Bir aşı tercihiniz var mı?
Evet olacağım. Bir aşı tercihim yok. İlk karşılaştığım aşıyı olmayı bekliyorum. Vatandaşa da aynısını öneriyorum.

YAN ETKİLERİ NELER?
Aşının yan etkisi var mı?
Korona aşısının tüm aşılarda olduğu gibi aşı yapılan yerde ağrı, kızarıklık gibi kolayca tolere edilebilecek bazı yan etkileri olabilir. Şiddetli yan etkilere bugüne kadar yapılan çalışmalarda hiç rastlanmadı.

İlaç alerjim var, aşı olabilir miyim?
Neye karşı alerjiniz olduğunu saptamak lazım. Sağlık Bakanlığı'nca ücretsiz yapılacak aşılamada her türlü alerjik reaksiyon için önlem alınmış durumda. Aşı yapılan noktada alerjiye karşı tıbbi malzemeyi hazır bulundururuz. Bu bizim hekimlik tarafımız. Zaten enjeksiyonla uygulanan tüm ilaçlar için bu geçerli. Bu nedenle aşı olmadan önce bir alerjiniz varsa, size aşı uygulayacak hekime muhakkak söylemeniz gerekiyor.
 
MASKEYE DEVAM
Aşı olduktan sonra maske takmaya devam edecek miyiz?Evet. Hem birinci dozdan sonra hem de ikinci dozdan sonra maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması şart

AŞI SIRANIZI BÖYLE TAKİP EDECEKSİNİZ
Aşı olup olmayacağımı nerden bileceğim? Nerede, ne zaman aşı olacağım?
Bakanlığın web sitesini (saglik.gov.tr) takip etmek lazım. Ayrıca e-Nabız uygulamasından aşı grubunda olup olmayacağımızı, ne zaman olacağımızı anlayabiliriz. Aile hekimine başvurarak aşımızı olabiliriz. E-Nabız'ı olmayan vatandaşlar, aile hekimine doğrudan başvurabilirler. Bakanlık, vatandaş için bilgilendirme broşürleri hazırladı. Orada da bir çağrı numarası olacak. Vatandaşlar o numarayı arayarak aşı olup olmayacağını sorabilir.

Aşılar hakkında herkes bir şey söylüyor. Kime inanalım?
Bu konuda en güvenilir kaynak Sağlık Bakanlığı'nın web sitesi. Hazırlanan tüm dokümanlar ve içerikleri, çeşitli üniversitelerde görev yapan bilimsel danışma kurulundaki akademisyenlerin kontrolünden geçtikten sonra yayınlanıyor. Bu web sitesinde ayrıca 'Sık Sorulan Sorular' adı altında da bir bölüm olacak. Akıllarına takılan soruların cevaplarını burada bulabilirler. Bulamazlar ise doğrudan bizlere sosyal medya üzerinden de soru yöneltebilirler.Aşıdan sonra normal hayatımıza geri dönecek miyiz?
Türkiye'deki aşılama programı hedeflerine ulaştıktan bir süre sonra, kontrollü bir normal hayata dönüleceğini tahmin ediyorum.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bilim Kurulu Üyesi COVID-19 aşısı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı
Isparta'da Salı Pazarı Taşınıyor!
Yüz binlere emeklilik fırsatı! 1 Şubat'ta başlatılacak...
Eğirdir'e yapılan yeni hastane açılışı için geri sayım başladı...
COVID-19 Mutant geçirdikten sonra ilk kez Türkiye'de tespit edildi
Memur olmak isteyenler dikkat! 100 bin personel alımı yapılacak...
Isparta'da yeni yıla o'nlar böyle girdi Vali Seymenoğlu'ndan ziyaret
80 saatlik kısıtlamada nereler açık olacak?
Tüm Isparta bu habere dikkat! Yeni kararlar yayınlandı
İçişleri Bakanlığı'ndan merak edilen o sorulara cevap!
Bakanlık'tan ​81 İle Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri Genelgesi
YENİ YIL YAŞ PASTALARI EZGİ PASTANESİ'NDE!
Yeni Haber: Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor!
Günün dikkat çeken gelişmeleri
Isparta'da yılın son kaymakamlar toplantısı
Isparta'da internetten alkol satışı yapan şahıslar yakalandı!
Isparta'da emniyetten dolandırıcılık operasyonu video haber...
Haber: 2021 MTV ücretleri ve emlak vergisi oranları belli oldu
81 il valiliğine evlenme başvurularına yönelik yeni genelge gönderildi
​ISPARTA’DA EĞİTİM YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI
2021 işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı
Isparta'da sahte alkollü içki operasyonu
AGİ 2021 ne kadar oldu? İşte evli, bekar ve çocuklu işçi için yeni AGİ ücretleri
2021 yılı Asgari Ücret belli oldu
Uzman isimden flaş gümüş ve altın açıklaması: 2021’de 'keşke' diyeceksiniz...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA cam balkon, ISPARTA AKTARISPARTA kozmetikISPARTA egzoz tamiriISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

İl Kültür Müdürlüğü açıkladı ''Derdimi Alan Tatlısı Isparta'nın bir tatlısıdır''İl Kültür Müdürlüğü açıkladı ''Derdimi Alan Tatlısı Isparta'nın bir tatlısıdır''27 Aralık 2020
AYAZLAR HELVA'NIN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER SOFRALARI SÜSLÜYOR, TATLANDIRIYOR!AYAZLAR HELVA'NIN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER SOFRALARI SÜSLÜYOR, TATLANDIRIYOR!27 Aralık 2020
Uzman isimden flaş gümüş ve altın açıklaması: 2021’de 'keşke' diyeceksiniz...Uzman isimden flaş gümüş ve altın açıklaması: 2021’de 'keşke' diyeceksiniz...27 Aralık 2020
81 ile genelge gönderildi İçişleri Bakanlığı alınan yeni kararları duyurdu! 81 ile genelge gönderildi İçişleri Bakanlığı alınan yeni kararları duyurdu! 27 Aralık 2020
2021 işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı2021 işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı28 Aralık 2020
AGİ 2021 ne kadar oldu? İşte evli, bekar ve çocuklu işçi için yeni AGİ ücretleriAGİ 2021 ne kadar oldu? İşte evli, bekar ve çocuklu işçi için yeni AGİ ücretleri28 Aralık 2020
2021 yılı Asgari Ücret belli oldu2021 yılı Asgari Ücret belli oldu28 Aralık 2020
​ISPARTA’DA EĞİTİM YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI​ISPARTA’DA EĞİTİM YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI28 Aralık 2020
ANTALYA OSB DTİM, İHRACATA REHBER OLDUANTALYA OSB DTİM, İHRACATA REHBER OLDU28 Aralık 2020
Isparta'da sahte alkollü içki operasyonuIsparta'da sahte alkollü içki operasyonu28 Aralık 2020
Haber: 2021 MTV ücretleri ve emlak vergisi oranları belli olduHaber: 2021 MTV ücretleri ve emlak vergisi oranları belli oldu29 Aralık 2020
81 il valiliğine evlenme başvurularına yönelik yeni genelge gönderildi81 il valiliğine evlenme başvurularına yönelik yeni genelge gönderildi29 Aralık 2020
Isparta'da yılın son kaymakamlar toplantısıIsparta'da yılın son kaymakamlar toplantısı29 Aralık 2020
Isparta'da internetten alkol satışı yapan şahıslar yakalandı!Isparta'da internetten alkol satışı yapan şahıslar yakalandı!29 Aralık 2020
Günün dikkat çeken gelişmeleriGünün dikkat çeken gelişmeleri30 Aralık 2020
Isparta'da emniyetten dolandırıcılık operasyonu video haber...Isparta'da emniyetten dolandırıcılık operasyonu video haber...29 Aralık 2020
OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İŞTE O TARİH...OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İŞTE O TARİH...28 Aralık 2020
Isparta'da jandarma internet üzerinden trafik eğitimine başladıIsparta'da jandarma internet üzerinden trafik eğitimine başladı29 Aralık 2020
Bakanlık'tan ​81 İle Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri GenelgesiBakanlık'tan ​81 İle Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri Genelgesi30 Aralık 2020
​ITSO’dan 112 Çalışanlarına Teşekkür​ITSO’dan 112 Çalışanlarına Teşekkür29 Aralık 2020