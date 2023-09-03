Ispartalı Sürücüler Bu Habere Dikkat!

1 Milyon Araça Ceza: Egzoz Emisyon Denetimleri Sıkılaşıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, son bir egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uygulandığını açıkladı. Egzoz emisyon ölçümü yaptırmamanın cezası 6 bin 275 TL olarak belirlendi.

Egzoz Emisyon Denetimleri Hız Kazanıyor

Trafikte kaynaklanan hava kirliliği ile mücadele amacıyla hayata geçirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES), Türkiye genelinde egzoz muayenesi denetimlerini sıkılaştırıyor.

Çevre Dostu Hava İçin Adımlar Atılıyor

Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "EGEDES ile trafik kaynaklı hava kirliliğini önlemek için egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladık." ifadelerine yer verdi.

Temiz Hava İçin Mücadele Devam Ediyor

Temiz hava ve sağlıklı bir çevre için başlatılan bu adımlar, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefine katkı sağlıyor. Egzoz emisyon denetimleriyle trafikteki hava kirliliği azaltılmaya çalışılıyor.