Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sahte/mükerrer bandrollü tütün ve tütün mamulü ürünlerin satışını önlemek amacıyla yaptığımız çalışmalar neticesinde, 10/11/2020 tarihinde İlimiz Yedişehitler Mahallesinde sahte/mükerrer bandrollü tütün satışı yaptığı esnada alınan bir şahsın aracında yapılan aramada;1 kg’lik paketler halinde 335 paket (335 kg) tütün ele geçirilmiş olup, konuyla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.Aynı tarihinde İlimiz SDÜ Uygulama Noktasında görevlilerimizce kontrol edilen araç içerisinde sahte/mükerrer bandrollü tütün olduğu tespit edilmiş şahsın aracında yapılan aramada;1 kg’lik paketler halinde 51 paket (51 kg) tütün ele geçirilmiş olup, konuyla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.