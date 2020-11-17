FUNCİTY, ISPARTA'DA EĞLENCENİN AMİRAL GEMİSİ



Funtcity, sizi eğlecenin amiral gemisine davet ediyor.

Funcity ,Iyaşpark 1. katta...





























































































Arkadaşlarınızla veya diğer şirketlerle güçlü bir ekip oluşturun bowling mücadelesine başlayın. Tempo, rekabet, adrenalin Funcity ile unutulmaz bir deneyim!Aile eğlence merkezi Funcity yüksek teknoloji puanlama sistemleri, en yeni ses ve grafik teknolojisini bir araya getirerek çeşitli video oyunlarını, spor eğlencelerini mümkün kılar. Optimum aydınlatma teknolojisi ile salona yerleştirilmiş 8 bowling kulvarı oturma elemanları ile donatılmıştır.Funcity harikalar diyarını andıran dekorasyonuyla mükemmel ve kendinizi iyi hissettiren bir atmosfer sağlar.