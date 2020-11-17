GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

Funcity, Isparta'da eğlencenin amiral gemisi

Funcity, Isparta'da eğlencenin amiral gemisi
ISPARTA
G.Tarihi: 17.11.2020 11:08
185 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
FUNCİTY, ISPARTA'DA EĞLENCENİN AMİRAL GEMİSİ

Arkadaşlarınızla veya diğer şirketlerle güçlü bir ekip oluşturun bowling mücadelesine başlayın. Tempo, rekabet, adrenalin Funcity ile unutulmaz bir deneyim! 
Aile eğlence merkezi  Funcity yüksek teknoloji puanlama sistemleri, en yeni ses ve grafik teknolojisini bir araya getirerek çeşitli video oyunlarını, spor eğlencelerini mümkün kılar. Optimum aydınlatma teknolojisi ile salona yerleştirilmiş 8  bowling kulvarı oturma elemanları ile donatılmıştır. 
Funcity harikalar diyarını andıran dekorasyonuyla mükemmel ve  kendinizi iyi hissettiren bir atmosfer sağlar.

Funtcity, sizi eğlecenin amiral gemisine davet ediyor.
Funcity ,Iyaşpark 1. katta...



2

3

4

5

6

7

9

10

12

13

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

1
funcityısparta bowlingısparta bilardoısparta playstationısparta eğlence merkeziısparta bowling salonuısparta çarpışan arabaısparta karaokeısparta bilardo salonu
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Önder Şekerleme AVM Marketyo uygulamasında! Hemen indirin kazanmaya başlayın!
Deprem gerçeği ve deprem öncesi, sonrası alınacak önlemler
Borcu olanlara büyük müjde! Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni tedbirler geliyor!
Funcity, Isparta'da eğlencenin amiral gemisi
ISPARTA'NIN YENİ TAHİN HELVASI MERKEZİ AYAZLAR AÇILDI
Isparta'da hırsızlık olayı! jandarmadan suçüstü
Koronavirüste yeni araştırma! Hayatımıza nasıl girdi?
Isparta'da sahte bandrollü tütün ürünleri ele geçirildi
ISPARTA'DA GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS LEZZETLERİYLE PİŞMİŞ DENİZ ÜRÜNLERİ
ER-GÜN ISI İLE HER YERE BEDAVA ELEKTRİK
Sezon Öncesi Davraz’daki Çalışmalar Tamamlanıyor
Isparta'da Demonstrasyonu Kurulan Yerfıstığının Hasadı Yapıldı
İzmir'den taşan kumru lezzeti Isparta'da Kumrucum'da
Isparta'da trafik kazası: 1 kişi öldü
Bayrak Kırmızısı 'Türk Rengi'nin efsane doğal bitkisi 'Toprak Ana' ile buluşturuldu
Buralardan uzak durun! (12 Kasım 2020 Günün Önemli Başlıkları)
Sürücüler dikkat! Isparta-Burdur yolunda...
Merkez Bankası'ndan yeni ödeme sistemi!
Koronavirüs aşısında süper gelişme! Bakan Koca sinyali vermişti
haber: Isparta'da bıçakla yaralama olayı...
Isparta’da 20 Bin Fidan Toprakla Buluştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika 'ara tatil' açıklaması
Isparta'da pratik korona testi cihazı hızlı tanı kiti Telalem'de
Isparta'da emniyetten operasyon!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA AKTARISPARTA kozmetikISPARTA egzoz tamiriISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVMISPARTA prefabrik,
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ÖNEMLİ HABER: ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARIÖNEMLİ HABER: ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI10 Kasım 2020
Ferahlatıcı etkisiyle kolonya çeşitleri Isparta Rosemix'teFerahlatıcı etkisiyle kolonya çeşitleri Isparta Rosemix'te11 Kasım 2020
Covid-19'u yüzde 90 engelledi! Koronavirüs aşısının fiyatı belli olduCovid-19'u yüzde 90 engelledi! Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu10 Kasım 2020
HEPSİ TEK TEK DEŞİFRE EDİLİYOR! FETÖ/PDY OPERASYONUHEPSİ TEK TEK DEŞİFRE EDİLİYOR! FETÖ/PDY OPERASYONU10 Kasım 2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika 'ara tatil' açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika 'ara tatil' açıklaması11 Kasım 2020
haber: Isparta'da bıçakla yaralama olayı...haber: Isparta'da bıçakla yaralama olayı...11 Kasım 2020
Isparta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Saygı ve Minnetle AnıldıIsparta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Saygı ve Minnetle Anıldı10 Kasım 2020
İzmir'den taşan kumru lezzeti Isparta'da Kumrucum'daİzmir'den taşan kumru lezzeti Isparta'da Kumrucum'da12 Kasım 2020
Isparta Belediyesi'nin yeni bütçesi belli olduIsparta Belediyesi'nin yeni bütçesi belli oldu10 Kasım 2020
EĞİRDİR’DE 10 KASIM 2020 ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİEĞİRDİR’DE 10 KASIM 2020 ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ10 Kasım 2020
Isparta'da trafik kazası: 1 kişi öldüIsparta'da trafik kazası: 1 kişi öldü12 Kasım 2020
Isparta'da emniyetten operasyon!Isparta'da emniyetten operasyon!11 Kasım 2020
Sürücüler dikkat! Isparta-Burdur yolunda...Sürücüler dikkat! Isparta-Burdur yolunda...12 Kasım 2020
Merkez Bankası'ndan yeni ödeme sistemi!Merkez Bankası'ndan yeni ödeme sistemi!12 Kasım 2020
Koronavirüs aşısında süper gelişme! Bakan Koca sinyali vermiştiKoronavirüs aşısında süper gelişme! Bakan Koca sinyali vermişti11 Kasım 2020
Bayrak Kırmızısı 'Türk Rengi'nin efsane doğal bitkisi 'Toprak Ana' ile buluşturulduBayrak Kırmızısı 'Türk Rengi'nin efsane doğal bitkisi 'Toprak Ana' ile buluşturuldu12 Kasım 2020
Buralardan uzak durun! (12 Kasım 2020 Günün Önemli Başlıkları)Buralardan uzak durun! (12 Kasım 2020 Günün Önemli Başlıkları)12 Kasım 2020
Isparta’da 20 Bin Fidan Toprakla BuluştuIsparta’da 20 Bin Fidan Toprakla Buluştu11 Kasım 2020
​KAYMAKAM ÇELİK VE BAŞKAN GÖK LİMAN VE HAVUZ İNŞAATLARINI GEZD​KAYMAKAM ÇELİK VE BAŞKAN GÖK LİMAN VE HAVUZ İNŞAATLARINI GEZD11 Kasım 2020
ATSO UR-GE Projeleriyle üyelerini dünya ile buluşturuyorATSO UR-GE Projeleriyle üyelerini dünya ile buluşturuyor11 Kasım 2020