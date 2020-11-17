Hayvancılıkta Hastalıktan Ari İşletme Çalışmaları

T.C. ISPARTA VALİLİĞİİl Tarım ve Orman MüdürlüğüSayı : E-59916911-621.99-3211003 13.11.2020Konu : Hayvancılıkta Hastalıktan Ari İşletme ÇalışmalarıÜlkemizde yaygın olarak görülen sığır tüberkülozu, sığır, koyun ve keçi brucellozu ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen bu hastalıklardan halk sağlığının korunması amacı ile Hastalıktan Ari İşletme Desteklemesi Projesi uygulanmaktadır.Tarımsal nüfusun yerinde kalkınmasına önemli katkıları olan süt sığırcılığı yetiştiriciliğinde en önemli problemlerin başında sığır tüberkülozu ve sığır brusella hastalıkları gelmektedir.Bu hastalıklar sığırlarda verim kaybı ve fertilite problemlerine neden olmasının yanında zoonoz (insanlara bulaşan) hastalıklardır. Ülkemizde de görülen sığır tüberkülozu ve sığır brusella hastalıkları ile etkin mücadele edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi projesi uygulanmaktadır.Tarım ve Orman Bakanlığımızca uygulanan hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi projesi, hayvan sağlığının korunması yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliğine süt ve süt ürünleri ihracat yapabilmesi için temel teşkil etmektedir.Tarımsal Desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği gereğince de söz konusu proje çerçevesinde sertifikalandırılan süt sığırı işletmelerinde bulunan damızlık boğalar dışında, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlara destekleme ödenir. 2020 yılı için Ari sığır başına ödeme birim miktarları, 500 (beşyüz) başa kadar hayvan başına 450-TL, 501 baş ve üzeri için ise %50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.Hayvancılık işletme sahibinin İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince müracaatından sonra hastalık taramaları açısından işlemler başlatılır. Sığır tüberkülozu için 6 (altı) ay ara ile uygulanan iki testte tüm hayvanların negatif sonuç vermesi, sığır brusella hastalığı yönünden ise en az 3 (üç) ay ara ile iki kez hayvanlardan alınan kan örneklerinin ilgili enstitü laboratuvarında incelenerek negatif sonuç vermesi neticesinde; söz konusu işletme "Hastalıktan Ari İşletme" olarak sertifikalandırılır. Takip eden yıllarda ise bahse konu hastalıklar yönünde birer kez olmak üzere tarama yapılarak sertifikanın yenilenmesi gerekmektedir.İlimizde 2019 yılına kadar 2 olan hastalıktan ari işletme sayısı (Yalvaç 1, Senirkent 1) yapılan çalışmalar neticesinde artış göstermiştir. Yalvaç İlçesinde 2, Senirkent İlçesinde 1 ve Merkez İlçemizde 2 işletme olmak üzere toplam 5 işletmemiz Hastalıktan Ari İşletme Sertifikasına sahiptir.