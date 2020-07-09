Davraz Prefabrik

3 GÜNDE TESLİMAT!

Depreme dayanıklı, uzun ömürlü, yalıtımlı ve 3 günde teslimat!

Dört mevsim kullanıma uygun konut ve konteyner için Davraz Prefabrik.

Davraz Prefabrik Yapı - Isparta, Burdur, Denizli, Afyon, Antalya ve bölgesinde Prefabrik ev-konut, konteyner, çelik konstrüksiyon yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Doğayla başbaşa, yeşillikler içerisinde yada şehre hakim tepelerde yaşam hayali Davraz Prefabrik ile gerçeğe dönüşüyor.

Bağ, dağ, yayla, tarla, bahçe ve villa tarzı yaşam için hafif malzemeli prefabrik yapı sistemleri ile keyifle yaşanacak konutlar Davraz Prefabrikte sizleri bekliyor.

Prefabrikte 19 yıllık deneyimiyle hizmetinizde.

Adres:

Sanayi Mah. 105. cad. No:19/1

Şehir Hastanesi Üst Yolu,

Karayolları binası ilerisi

Telefon:

Hızlı montaj, UYGUN FİYAT…!