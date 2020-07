Okullar açılacak mı, Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 31 Ağustos olarak açıklanan okulların açılış tarihiyle ilgili olarak o dönemde neler yaşanacağının bilinmediğini vaka sayılarına göre Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi. Selçuk, tedbirlerin alındığını açıklanan tarihte de maratona hazır olduklarını söyledi.



Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, takvimi açıklanan ve 31 Ağustos'ta açılması beklenen okullarla ilgili ezber bozan bir açıklamada bulundu. Selçuk, okulların açılış tarihiyle ilgili gündemde yer alan söylemler ve merak edilenler hakkında detaylara değindi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:



OKULLAR AÇILACAK MI?

Okulların açılacağı hafta ne olacağını kimse bilemez. bizim için birinci öncelik öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı. 31 Ağustos'ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa , şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.



UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ? SABAHÇI ÖĞLENCİ Mİ OLACAK?

Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin denirse biz buna hazırız. Seyrekleştirme modeli deneyin derlerse buna da hazırız. Neden hazırız, bir yıl sonrasının içeriklerini bitirmek üzereyiz. O kadar hazırız. Gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Bize güvenin, yetkililere güvenin.



Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk okulların açılış tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, uzaktan eğitimin de vaka sayılarına göre gündeme gelebileceğini söyledi.

Bizim beklentimiz şu, verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlası ile var.

Biz LGS'de bir sınav verdik mi? Verdik. Bunu nasıl başardıysak, tamamını da böyle yapabiliriz. Riski gördüğümüzde ona göre tedbiri hemen alırız. Velilerimizin içi rahat olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kabine bunu sürekli olarak her anlamda ele alıyor.



SORU- CEVAP

ÖZEL OKULLAR, DEVLET OKULLARINDAN BAĞIMSIZ OLARAK YÜZ YÜZE EĞİTİM VEREBİLECEK Mİ?

Devlet okulları için başka şart, özel okullar için başka şart diye bir şey yok. Özel okullardaki öğretmen ve öğretmenlerimizin sağlığından da biz sorumluyuz.



VAKA SAYILARININ AZ OLDUĞU İLLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLABİLİR Mİ?

Bizim planlarımız her türlü koşula karşı. Eğitim ve pedagojinin de bazı kuralları var. Biz buna göre değerlendiririz. Şöyle olursa, böyle olursa ile durumu daha da karmaşıklaştırmaya gerek yok. Gerekli tedbirleri alırız hiç endişeniz olmasın.



UZAKTAN EĞİTİMDE ÖZEL OKULLAR PARA İADESİ YAPACAK MI?

Ticaret hukuku ile ilgili durumlara biz müdahil olamayız. Bu doğru değil. Bu konulara karşı zamanı geldiğinde tedbirleri oluşturmak gerek. Derneklerle istişare içindeyiz. Türkiye'deki özel okul temsilcilerinin tamamı ile görüşmeler yapıyoruz. O, o zamanın sorusu.