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60 yaş üstüne büyük kolaylık (9 Temmuz 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)

60 yaş üstüne büyük kolaylık (9 Temmuz 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)
ISPARTA
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60 yaş üstüne büyük kolaylık (9 Temmuz 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)
9 Temmuz 2020 Perşembe ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.


Anadolu'da birinci dalga devam ediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı konuşmada son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da görüldüğünü açıkladı. Son 3 günde en az vaka görülen iller ise Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu. Bakan Koca konuya ilişkin, "13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AYASOFYA KARARI NE ZAMAN?
İbadete açılacağı tarih belli oldu
Türkiye ve İslam dünyasının gözü kulağı Ayasofya için Danıştay’dan gelecek müjdede. 2 Temmuz’daki duruşmada tarafları dinleyen Danıştay 10. Dairesi’nin kararını yarın açıklaması bekleniyor. Daire, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederse, Ayasofya 86 yıl sonra yeniden cami olacak. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre Danıştay’ın verdiği kararın 30 gün içerisinde yerine getirilmesi gerekiyor.
Antalya, İzmir, Muğla, Balıkesir ve Uşak'ta yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi. Bu beş ilin eklenmesiyle asker uğurlamalarının yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi.
 
BAYRAMDA KISITLAMA OLACAK MI?
Milyonlarca kişinin merak ettiği soru
Milyonlarca vatandaş, Kurban Bayramı'nda koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası 'Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Koca yaptığı açıklmada "Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

SINIRDA TEHLİKELİ HAMLE
Metina Dağı'na konuşlandılar...
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Cemal Eminki, Peşmerge güçlerine ait bir birliğin Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na konuşlandığını duyurdu.Eminki, "Yaklaşık 10 ila 15 köyün bulunduğu Metina Dağı'nın batısındaki stratejik yol güzergahı üzerindeki bölgeye Peşmerge birliği konuşlandırıldı. Zaten o güçler DEAŞ'tan önce de orada bulunuyordu ve eski karargahlarına yerleştiler." dedi.

SİNSİ 'DOĞU AKDENİZ' KARARI
Türkiye sert tepki gösterdi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesine ilişkin, "İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmayacağı açıktır." ifadesini kullandı.

RUSYA VE TÜRKİYE'Yİ SUÇLADILAR
Hafter'i destekleyen Fransa'dan ikiyüzlü açıklama!
Darbeci Hafter'e olan desteğini gizlemeyen Fransa cephesinden ikiyüzlü açıklamalar gelmeye devam ediyor. Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, "Libya'daki savaşa dış müdahalelerin derhal durması" gerektiğini belirterek ''Bölgesel tırmanış ve Libya'nın Suriyeleşmesi riski gerçek oluyor.'' dedi.

ALTINDA TARİHİ ZİRVE
İlk Kez 400 Lirayı Gördü
Dolar/TL'de üç haftadır 6,84-6,86 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti. 8 Mayıs'ta 396 lirayla rekor kıran gram altın dün yeniden bu seviyeye çıkarak rekor tazeledi. Gram altın sonrasında alımların devamı ile 400 liraya ulaştı ve yeni bir rekor kırdı.

60 YAŞ ÜSTÜNE KOLAYLIK
BDDK'dan Bankalara 11 Maddelik Talimat
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusunda 11 maddelik talimat hazırladı.  BDDK'dan bankalara giden yazıda, "60 yaşın üzerindeki müşterilerin maaşlarını ATM'den tek seferde aylıklarını çekebilmeleri, şubelerden ve çağrı merkezlerinden hızlı ve yeterli hizmet almaları sağlanmalı. " denildi
 
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