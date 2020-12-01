Pazar Yerleri Denetlenmeye Devam Ediyor

MASKE + MESAFE + TEMİZLİK

Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında Sağlık İçin, Hepimiz İçin sloganıyla; MASKE + MESAFE + TEMİZLİK kuralları başta olmak üzere İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tüm önlemlere yönelik denetimlere aralıksız olarak devam ediliyor. Vali Ömer Seymenoğlu koordinasyonunda Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Belediye Yetkilileri, Meslek Odası Temsilcileri ve Kamu Çalışanlarından oluşturulan ekipler Isparta il merkezinde ve ilçelerde tüm alanlarda 7/24 denetimler gerçekleştiriyor.Denetimlerin sıklaştırıldığı yerlerin başında da pazar yerleri geliyor. İlimizde bugün Salı Pazarı’nda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar yeri sorumlusu ve zabıta ekiplerince pazarcı esnafına yönelik HES kodu sorgulama uygulaması yapıldı. Esnafın kimlik bilgilerini alan ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı sorgulama gerçekleştirdi. Ekipler, HES kodu sorgulama uygulamasının tüm pazar yerlerinde devam ettiğini belirterek esnaf ve vatandaşlardan belirlenen kurallara sıkı sıkıya uymalarını istediler.Pazar esnafı ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. Salı pazarında yapılan uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ekip, denetimler sırasında vatandaşlarakuralları başta olmak üzere, açık alanda sigara içilmemesi, meyve ve sebzelerin elle seçilmemesi konularında da uyarılarda bulundu.