ISPARTA VALİLİĞİ İL SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

İlimizde kurulu ve faaliyette bulunan Kamu Yararına Çalışan ve Bilanço Esasına Göre defter tutan demeklerin dikkatine;Demekler Kanunu’nun 11. maddesinin son fıkrası “...Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur. ” hükmünü,Demekler Yönetmeliğimin Değişik 36. maddesi “...Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler,... bunları kullanmaya başlamadan önce il müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir... ” hükmünü amirdir.Bu sebeple, herhangi bir cezai işleme maruz kalmamak için, bilanço esasına göre tutulacak defterlerden sadece Yevmive DefteUin 31.12.2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar İsparta II Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden ya da noterden tasdik ettirilmesi gerekmektedir, llanen duyurulur.