Isparta'da Altıniş Kuyumculuk'tan Yeni Yıla Özel İndirim Kampanyası

Yüzde 40 - 60 indirimler!

31 Aralık!

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Yeni yıla özel indirim kampanyası kapsamında birbirinden özel ve değerli pırlantalar, bir yılı geride bırakırken özel avantajlarla Altınş Kuyumculuk'ta sunulmaktadır.Isparta'da Altıniş Kuyumcuk'un Aralık ayı başında artık geleneksel hale dönüşen indirim kampanyası başladı.. Kampanya çerçevesinde Pırlanta tektaş yüzükler, pırlanta beştaş yüzükler, tamtur yüzükler, pırlanta kolyeler, pırlanta küpeler, pırlanta bileklikler, yılbaşı özel indirim kampanyası ile uygun fiyat ve koşullarda satışa sunulmaktadır. Kampanya Aralık ayı sonuna kadar devam edecek.Şık, zarif ve ışıltılı pırlanta tasarımları, klasikten moderne günün her anını özenli tasarlanmış değerli bir mücevherlerle tamamlamak isteyen kadınlar, indirim kampanyası ile birbirinden ışıltılı pırlantalı seçenekler arasından en beğendiklerini çok uygun şartlarda Altıniş Kuyumculuk'tan satın alabilecekler.Kampanya kapsamında baget pırlantalı yüzüklerden tektaş yüzüklere, pırlanta beştaş yüzükten pırlanta su yolu bilekliğe kadar çok sayıda mücevher tasarımı, yeni yıla özel ulaşılabilir kampanyalı fiyatlarıyla satışa sunulmaktadır. Aşkı, sadakati, mutluluğu ve bağlılığı simgeleyen pırlanta tektaş, beştaş ve baget yüzüklerle birlikte zarafeti temsil eden su yolu bileklikler de göz alıcı ihtişamıyla yeni yılda tüm kadınları hayal ettikleri pırlantaları Altıniş Kuyumculuk sizlerle buluşturmaktadır.Yeni yıla özel indirim kampanyası ile tüm pırlantalar, yeni yıla özel fiyatlarla Altıniş şubelerinde...