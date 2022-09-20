Öztürk’ün Kişisel Sergisi Açıldı

Emekli Veteriner Hekim Mahir Öztürk’ün “Teke Yöresi Esintisi” konulu yağlı boya resim sergisinin açılışı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü fuaye salonunda Vali Aydın Baruş tarafından gerçekleştirildi. Sanatçının doğa ve şehir temalı 60’ın üzerinde resminin yer aldığı sergi 26 Eylül’e kadar sanat severler tarafından gezilebilecek.Sergi kurdelesini açarken bir konuşma yapan Vali Baruş sanatın, hayatın renkli yanlarını yansıtan bir uğraş olduğunu söyleyerek “Sanat hayatımızın her safhasında olması gereken bir uğraş. Onun için sanatçılara büyük saygı duyuyoruz. Çünkü onlar insanların duygu dünyasını, müzik, resim ve diğer sanat dalları vasıtasıyla enstrümanlara aktarıyorlar. Mahir bey de Teke Yöresi esintisi altında açmış olduğu bu sergide, teke yöresinin doğal ve kültürel özelliklerini, tarihi niteliklerini tuvale aktarmış. Çok güzel bir sergi olacağını düşünüyorum. Tüm sanatseverleri de gezmeye, görmeye davet ediyorum. Burada yapılan resimlerde mutlaka kendi dünyalarına ait veya yaşamış oldukları bölgeye ait güzellikleri müşahede etme imkanı bulacaklar” dedi.Ardından Vali Baruş ve konuklar, Öztürk eşliğinde sergiyi gezdiler.