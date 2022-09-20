20 Eylül 2022 Salı ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



B sınıfı ehliyette değişiklik talebi!

Türkiye'de motosiklet kullanımının yaygınlaşması için sektörden talepler geldi. B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek motosiklet hacminin büyütülerek 125 CC'ye kadar olan motosikletleri kapsaması önerildi.



Bakan Soylu dev operasyonu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da 130 adreste düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 132 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



Erdoğan ve eşi, New York'ta Atık Sergisi’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM çıkışında karşılaştığı eşi Emine Erdoğan'la Türkevi'ne yürüyerek burada açılan atık sergisini gezdi.



Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasıyla ilgili reddi hakim talebini reddetti. Ek delil dosyası için 30 gün ek süre verdi.



Ruslara karayolu kapandı: Tek çıkış İstanbul

Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya, Rus turistlere kapıyı kapattı. Rusların Batı’ya yolculuklarında İstanbul aktarması daha da kritik hale geldi.



Bakan Dönmez doğal gazda tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz doğal gazında boruların 140 kilometresinin tamamlandığını kalan 25 kilometrelik mesafe için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.



Aykut Kocaman, Samsunspor'un teklifini reddetti!

Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor'un teknik direktör Aykut Kocaman'a teklifte bulunduğu ve tecrübeli hocanın teklifi geri çevirdiği belirtildi.