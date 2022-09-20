Isparta Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretleri kapsamında Davraz ve Karaağaç mahallelerini bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.Ziyaretlerine Davraz mahallesinden başlayan Vali Baruş beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpay Acar ve İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik ile mahalle muhtarı Coşkun Kunt’u ziyaret etti. Muhtar Kunt ile başta asayiş olmak üzere sosyal yardımlar ve vatandaş talepleri hakkında görüş alış verişinde bulundu. Mahallede; esnafları ve aile sağlığı merkezini de ziyaret erden Vali Baruş son olarak ihtiyaç sahibi bir vatandaşımızı ikametinde ziyaret etti.Ardından Karaağaç mahallesine geçen Vali Baruş mahalle muhtarı İbrahim Akyıldız ile asayiş, sosyal yardımlar ve vatandaş talepleri hakkında görüş alış verişinde bulunarak esnaf ziyareti gerçekleştirdi.