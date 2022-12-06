Özel Öncü İletişim Merkezinden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Öncü İletişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Özel Öncü İletişim Merkezi’nden yapılan açıklamada “Öncü İletişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenledik.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Baş Komiser Yasemin Polat ve diğer emniyet mensuplarına, SDÜ Proje Araştırma Geliştirme Ve Uygulama Topluluğu’na (PAGUK), Isparta Belediyesi Engelli Koordinasyon Birimi Sorumlusu sayın Muammer Emre Gökgöz’e ve bizimle bir arada olan ailelerimize çok teşekkürlerimizi sunarız” denildi.