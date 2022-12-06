Erişilebilirlik Komisyon Toplantısı Yapıldı

Tüm bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan kamusal hizmetlerin tümüne ulaşabilmeleri ve bunları kullanabilmeleri, kısaca toplumsal yaşama katılabilmeleri için yapılı çevrede ve kentsel hizmetlerde alınması gereken tüm tedbirlerin ele alındığı “Erişilebilirlik” Komisyon Toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Kaymakamlar, İl Müdürleri, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile STK temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında kendimizi engelli kardeşlerimizin yerine koyarak yol haritamızı belirlemeliyiz diyen Vali Aydın Baruş “Toplantıdaki amacımız: Kendimizi engelli kardeşlerimizin yerine koyarak empati uygulayarak onların karşılaşmış oldukları zorlukları en az düzeye indirme konusunda kurumlar, sivil toplum ve yerel yönetimler olarak yapabileceğimiz ve yerine getirmemiz gereken hususlara dikkat çekmek, bu konuda alınacak tedbirlerin bir an önce hızlandırmak ve kurum temsilcileri olarak yapmamız gerekenleri burada sizlere aktarmaktır. Sizlerin de malumu olduğu üzere 2005 yılında çıkan 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2. Maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapıların, tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanların, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8 yıl içerisinde engellilerin erişilebilirliğine uygun duruma getirilmesi hükme bağlanmıştı. Bu konuda hepimizin üzerine çok önemli sorumluluklar düşüyor. Bu anlamda kamunun yapmış olduğu yeni binalarda engellilerin erişimine uygunluk temel şartlardan birisi. Bu konuda gereken koşullar oluşturuluyor. Ama sorun eski binalarda. Sizin tekrar dikkatinizi çekmek istiyoruz. Çünkü kanunda da bu madde hükümlerine uygun hareket edilmediği takdirde kurumsal olarak da, gerçek ve tüzel kişilere de idari para cezası uygulama yetkisi var. İlimizde şu ana kadar binalar bazında yapılan 321 denetim sonucunda 37 erişilebilirlik belgesi düzenlendi. Bunun 30 tanesi kamu binalarına ait, 7 tanesi de özel binalara ait. Ayrıca 102 özel halk otobüsüne de erişilebilirlik logosu verildi. Erişilebilir kılınması adına alınması gereken tedbirler noktasında arkadaşlarımız bugün sunumlar yapacaklar ve bu noktada hem kamu kurumlarımızdan hem belediyelerimizden hem de özel ve gerçek tüzel kişilerden beklentilerimiz var. Bu manada yaptığımız çalışmalara katkı veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Erişilebilirlik sertifikası alan kurumlarımızda ayrıca tebrik ediyorum” dedi.