Vali Aydın Baruş mahalle ziyaretleri kapsamında Hisar, Halife Sultan ve Gülevler mahallelerinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.Ziyaretlerine Hisar mahallesinden başlayan Vali Baruş, öncelikle mahalle muhtarlığında Muhtar Mehmet Alyüz ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Sonrasında mahallede bulunan Tiryaki Dede ve Abdulkadir Hamidi türbelerini ile Kurşunlu ve Kıncı camilerini ziyaret eden Vali Baruş, metruk binalar ve çocuk parkında da incelemelerde bulundu.Ardından Üç Kardeş Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Baruş, derslere konuk olarak sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi. Mahallede son olarak esnaf ziyareti gerçekleştiren Vali Baruş esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.Sonrasında Halife Sultan Mahallesine geçen Vali Baruş muhtarlıkta Muhtar Ümit İşlek ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Ardından Ferhat Uzunlulu Ortaokulu’nu ve Zübeyde Hanım İlkokulu’nu ziyaret eden Vali Baruş öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Mahallede devam eden Isparta Belediyesi ISMEK kursunu da ziyaret eden Vali Baruş kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Vali Baruş mahallede son olarak esnaf ziyareti gerçekleştirdi.Son ziyaretini Gülevler Mahallesine gerçekleştiren Vali Baruş mahalle muhtarlığında Mehmet Naci Ökten ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulunarak ardından mahallede yapılması planlanan okul alanlarında incelemede bulundu. Vali Baruş mahalledeki esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.Ziyaretlerinde Vali Baruş’a İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpay Acar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Özgür Uygur ile İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik eşlik etti.