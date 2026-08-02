ISPARTA'DA OTOPARKTA KORKUTAN PATLAMA! ÇAKMAK GAZI DEHŞETİ: 2 YARALI
Doğalgaz Patlaması Sanıldı, Gerçek Sonradan AnlaşıldıIsparta Anadolu Mahallesi’nde bir apartmanın otoparkında park halindeki otomobilde çakmak gazından kaynaklandığı değerlendirilen şiddetli bir patlama meydana geldi. Araçta bulunan 2 genç yaralanırken, patlamanın şiddetiyle çevredeki ev ve iş yerleri sarsıldı.
Şiddetli Patlama Çevre Binalardan HissedildiOlay, Anadolu Mahallesi 160. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.
Patlamanın etkisi o kadar şiddetli oldu ki sarsıntı çevredeki konut ve iş yerlerinde de yoğun şekilde hissedildi. Büyük paniğin yaşandığı olayın ardından mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 Genç Hastaneye KaldırıldıPatlama sırasında otomobil içerisinde bulunan 2 genç yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri kullanılamaz hale gelen otomobilde detaylı çalışma gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre patlamanın araç içerisinde bulunan çakmak gazından kaynaklandığı tespit edildi.
Görgü Tanığı: "Doğalgaz Patlaması Sandık, Çok Korktuk"Gürültüyle sokağa dökülen mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Olay anını anlatan bir mahalle sakini yaşadığı paniği şu sözlerle aktardı:
"Ben evde yatakta uzanıyordum. Bir anda çok şiddetli bir patlama oldu, herkes cama çıktı. İlk başta doğalgaz patlaması olduğunu sandık ama meğerse araba patlamış. Öyle büyük bir ses vardı ki çok korktuk."Olayla ilgili başlatılan polis incelemesi devam ediyor.