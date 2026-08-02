ISPARTA BELEDİYESİ'NDEN GÖLCÜK TABİAT PARKI İÇİN KRİTİK UYARI!

Yasağa Uymayanlara Binlerce Lira Ceza Yağdı

Gölcük Krater Gölü ve Park İçinde Sıkı Denetim

Yüzme ve Su Araçları Yasağı: Gölcük Krater Gölü'ne yüzme amacıyla girilmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca göl üzerinde bot, SUP (ayakta kürek sörfü) ve benzeri su araçlarının kullanımı da yasak kapsamındadır.

Gölcük Krater Gölü'ne yüzme amacıyla girilmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca göl üzerinde bot, SUP (ayakta kürek sörfü) ve benzeri su araçlarının kullanımı da yasak kapsamındadır. Araç ve Park Kısıtlamaları: Yürüyüş yollarına araçla giriş yapılması, araç park edilmesi ve mesire alanına motorlu taşıtlarla girilmesi yasaklanmıştır.

Yürüyüş yollarına araçla giriş yapılması, araç park edilmesi ve mesire alanına motorlu taşıtlarla girilmesi yasaklanmıştır. Ateş Yakma Kuralları: Park içerisinde yalnızca önceden belirlenmiş alanlarda piknik ateşi yakılmasına izin verilmektedir.

Cezalar Açıklandı: Yasağı İhlal Eden Yandı!

Krater gölüne yüzmek amacıyla giren bir kişiye 3.700 TL ,

bir kişiye , Gölde bot ve SUP kullandığı tespit edilen bir kişiye 8.900 TL ,

bir kişiye , Mesirelik alana motorlu araçla giren bir kişiye ise 10.800 TL idari para cezası kesildi.

Belediyeden Hassasiyet Çağrısı

Belediye tarafından yapılan resmi açıklamada, Gölcük Tabiat Parkı sınırları içerisinde uyulması gereken kurallar yeniden hatırlatıldı. Yapılan bilgilendirmede öne çıkan yasaklar şunlar oldu:Açıklamada, daha önce belirlenen kuralları ihlal eden kişilere uygulanan idari para cezalarının dökümü de paylaşıldı. Buna göre:Ayrıca mesire alanları dışında kalan ormanlık bölgelerde ateş yaktığı belirlenen vatandaşlar hakkında da ilgili mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulandığı belirtildi.Isparta Belediyesi, vatandaşların hem cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları hem de Isparta'nın göz bebeği olan Gölcük Tabiat Parkı'nın doğal yapısının korunması adına belirlenen kurallara azami hassasiyet göstermelerini rica etti.