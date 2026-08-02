ISPARTA'DA KURT DEHŞETİ! SÜRÜYE SALDIRDILAR

ISPARTA'DA KURT DEHŞETİ! SÜRÜYE SALDIRDILAR
ISPARTA
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ISPARTA'DA KURT DEHŞETİ! SÜRÜYE SALDIRDILAR: 3 TELEF, 33 KOYUN KAYIP

Şarkikaraağaç'ta Üreticinin Kabusu Oldular! Drone Destekli Arama Başlatıldı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde bir koyun sürüsüne saldıran kurtlar, 3 koyunu telef etti. Saldırı sonrası panikle dağılan 33 koyun ise kayıplara karıştı. Kayıp hayvanları bulmak için bölgede drone destekli arama çalışması başlatıldı.

Üretici Mutlu Kaygısız’ın Sürüsüne Saldırdılar

Edinilen bilgilere göre olay, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde meydana geldi. Bölgede hayvancılıkla uğraşan üretici Mutlu Kaygısız’a ait koyun sürüsüne aç kalan kurt sürüsü saldırdı.
Saldırı sırasında 3 koyun telef olurken, sürünün geri kalanı dağlık alana dağıldı. Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde 33 koyunun kayıp olduğu tespit edildi.

Havadan Drone ile Arama Çalışması

Olayın haber verilmesi üzerine Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Sarıdaş, durumu derhal Jandarma ekiplerine ve ilgili birimlere bildirdi. Kaybolan 33 koyunun bulunabilmesi için bölgede drone yardımıyla geniş çaplı havadan arama çalışması başlatıldı. Ancak yapılan tüm taramalara rağmen koyunların izine henüz rastlanamadı.
Arama çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirten Birlik Başkanı Hüseyin Sarıdaş, kurt sürüsünün kayıp koyunları önlerine katarak farklı bir bölgeye sürüklemiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını kaydetti.

Birlik Başkanı Sarıdaş: "Üretici Bıktı, Toplu Mücadele Şart"

Bölgede son dönemde artış gösteren kurt saldırılarının yetiştiricileri çaresiz bıraktığını belirten Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Sarıdaş, yetkili kurumlara seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Kurt saldırıları artık üreticilerimizi canından bıktırma noktasına geldi. Her geçen gün kayıplarımız artıyor ve yetiştiricimiz büyük zarar görüyor. İlgili birimlerin ve yetkili kurumların bu duruma acilen müdahale etmesini, kurt popülasyonuna karşı toplu mücadele başlatmasını talep ediyoruz."
Kayıp koyunların bulunması için bölgedeki arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor.
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