ISPARTA'DA KURT DEHŞETİ! SÜRÜYE SALDIRDILAR: 3 TELEF, 33 KOYUN KAYIP

Şarkikaraağaç'ta Üreticinin Kabusu Oldular! Drone Destekli Arama Başlatıldı

Üretici Mutlu Kaygısız’ın Sürüsüne Saldırdılar

Havadan Drone ile Arama Çalışması

Birlik Başkanı Sarıdaş: "Üretici Bıktı, Toplu Mücadele Şart"

"Kurt saldırıları artık üreticilerimizi canından bıktırma noktasına geldi. Her geçen gün kayıplarımız artıyor ve yetiştiricimiz büyük zarar görüyor. İlgili birimlerin ve yetkili kurumların bu duruma acilen müdahale etmesini, kurt popülasyonuna karşı toplu mücadele başlatmasını talep ediyoruz."

Edinilen bilgilere göre olay, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde meydana geldi. Bölgede hayvancılıkla uğraşan üretici’a ait koyun sürüsüne aç kalan kurt sürüsü saldırdı.Saldırı sırasında 3 koyun telef olurken, sürünün geri kalanı dağlık alana dağıldı. Olayın ardından yapılan ilk incelemelerdetespit edildi.Olayın haber verilmesi üzerine, durumu derhal Jandarma ekiplerine ve ilgili birimlere bildirdi. Kaybolan 33 koyunun bulunabilmesi için bölgedegeniş çaplı havadan arama çalışması başlatıldı. Ancak yapılan tüm taramalara rağmen koyunların izine henüz rastlanamadı.Arama çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirten Birlik Başkanı Hüseyin Sarıdaş, kurt sürüsünün kayıp koyunları önlerine katarak farklı bir bölgeye sürüklemiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını kaydetti.Bölgede son dönemde artış gösteren kurt saldırılarının yetiştiricileri çaresiz bıraktığını belirten Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Sarıdaş, yetkili kurumlara seslenerek şu ifadeleri kullandı:Kayıp koyunların bulunması için bölgedeki arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor.