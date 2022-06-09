Sezonun stresini atıyorlar





Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından okul bahçelerine kurulan parkurlarda kıyasıya yarışan öğrenciler, balon parkta da eğlenceli anlar yaşıyorlar.Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, okullarda öğrenci buluşmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda ‘Okulumuzda Şenlik Var’ sloganıyla gerçekleştirilen buluşmalar şehirdeki farklı okullarda devam ediyor. Okul bahçelerine kurulan parkurlarda öğrenciler birbirleriyle kıyasıya yarışıyor. El ve göz koordinasyonu oyunlarıyla da farklı deneyim yaşayan öğrenciler, eğitim öğretim sezonunun stresini balon parkta atıyorlar. Öğrenciler eğitsel ve sportif oyunlar sayesinde hem keyifli dakikalar geçiriyorlar hem de eğlenerek öğreniyorlar.Etkinlikte keyifli dakikalar yaşayan öğrenciler, pandemi döneminde bu tür oyunlar oynayamadıklarını belirterek, programın kendileri için çok güzel geçtiğini söylediler. Öğrenciler, “Balon parkta oyunlar oynadık. Ayrıca göz oyunu oynadık. Çok eğlenceli geçti. Haftaya Cuma okullar kapanacak. Okul kapanmadan bizim için çok güzel bir etkinlik oldu. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ediyoruz” dediler.Öğrenci velileri de etkinliğin düzenlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ettiler. Etkinlik dolayısıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden veliler, pandemi sonrası öğrenciler için güzel bir kaynaşma olduğunu ve çocukların çok eğlendiğini dile getirdiler.