ISPARTA MEM BÜLTENİ

Millî Eğitim Bakanlığının başlattığı “Okulum Temiz Projesi” kapsamında; Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü gereğince hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla Okulum Temiz Belgesi'ni almaya hak kazanan okullara belgeleri İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde düzenlenen törenle verildi. Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen törene İl Millî Eğitim Müdürümüz Ömer YILMAZ, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPÇÜ ve okul müdürleri katıldı. Yapılan törende 48 okulumuza daha Okulum Temiz Belgesi, İl Millî Eğitim Müdürümüz Ömer YILMAZ ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPÇÜ tarafından verildi.