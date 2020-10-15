ATABEY SULAMASI YENİLEMESİ İNŞAATINDA SÖZLEŞME İMZALANARAK, YER TESLİMİ YAPILDI

Dünya Bankası Kredili olarak Genel Müdürlüğümüzce ihalesi gerçekleştirilen "Atabey Sulaması Yenilemesi İnşaatı" işinde 07.10.2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde sözleşme imzalandı.Bugün, Bölge Müdürümüz Sn. Rahmi ŞAHİN Başkanlığındaki heyet tarafından, Eğirdir Bedre pompa istasyonunda yüklenici firma yetkilileri ile İşe Başlama ve Yer Teslimi gerçekleştirilmiştir.Söz konusu iş kapsamında borulu + basınçlı sulama şebekesi ve sanat yapıları imalatları tamamlanarak 13.834 ha arazinin modern sistemle sulaması gerçekleştirilecektir.DSİ 18.Bölge Müdürlüğü-Isparta