Isparta'da bulunan Yiğit Züccaciye, Anneler Günü'ne özel indirim fırsatları sunuyor. Karaca Home ve Emsan bayisi olan mağaza, Mastermaid Robot ve Karaca Hatırmod Kahve Makinesi'ni normalde 5 bin ₺'ye satarken, Anneler Günü'ne özel olarak sadece 2 bin 499 ₺'ye sunuyor.
Mağazanın adresi Pirimehmet Mahallesi 1744 Sokak No:18A/A Isparta, telefon numarası ise 0507 255 17 06. Bu fırsatları kaçırmak istemeyenler, mağazayı ziyaret edebilir veya telefonla sipariş verebilirler.
Anneler Günü yaklaşırken, sevdiklerimize özel hediyeler seçmek için harika bir fırsat sunan Yiğit Züccaciye'ye uğramak için daha ne bekliyorsunuz?
Karaca Home ve Emsan bayisi Yiğit Züccaciye'de Homend Airfry 1.999 ₺ bu şok fiyat kısa bir süreliğine..
Karaca Home ve Emsan bayisi Yiğit Züccaciye'de Homend Airfry 1.999 ₺ bu şok fiyat kısa bir süreliğine..
Isparta'da bulunan Karaca Home bayisi Yiğit Züccaciye, müşterilerine inanılmaz bir fırsat sunuyor. Mağazada bulunan Emsan Kahve Makinesi, normalde 1.200 ₺'ye satılırken, geçici bir süre için sadece 640 ₺'ye satın alınabilecek.
Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler, Yiğit Züccaciye mağazasına uğrayarak veya telefonla sipariş vererek hemen sahip olabilirler. Ancak stokların sınırlı olduğu unutulmamalıdır.
Mağaza sahibi Ali Dede, müşterilerine kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmaktan mutluluk duyduğunu belirtiyor. Emsan Kahve Makinesi'nin bu fiyata alınabileceği fırsatın geçici olduğunu da ekliyor.
Isparta'da yaşayan kahve severler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan Yiğit Züccaciye'ye uğramak için daha ne bekliyorsunuz?