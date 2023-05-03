Isparta'da bulunan Yiğit Züccaciye, Anneler Günü'ne özel indirim fırsatları sunuyor. Karaca Home ve Emsan bayisi olan mağaza, Mastermaid Robot ve Karaca Hatırmod Kahve Makinesi'ni normalde 5 bin ₺'ye satarken, Anneler Günü'ne özel olarak sadece 2 bin 499 ₺'ye sunuyor.

Mağazanın adresi Pirimehmet Mahallesi 1744 Sokak No:18A/A Isparta, telefon numarası ise 0507 255 17 06. Bu fırsatları kaçırmak istemeyenler, mağazayı ziyaret edebilir veya telefonla sipariş verebilirler.