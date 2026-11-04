Isparta'da okul çevrelerinde polis denetimi! Servisler kontrol edildi

Isparta Emniyeti, 4 Kasım'da merkez ve ilçelerde okul çevreleri, öğrenci servisleri, internet kafeler ve parklarda geniş çaplı denetim yaptı

Isparta'da okul çevrelerinde polis denetimi! Servisler kontrol edildi
ISPARTA
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Isparta'da okul çevrelerinde sıkı denetim! Servisler tek tek kontrol edildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım 2026 tarihinde kent merkezi ve tüm ilçelerde okul çevreleri, öğrenci servisleri ve umuma açık alanlara yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. İnternet kafelerden parklara, oyun salonlarından metruk binalara kadar birçok nokta kontrol edildi.

Isparta'da öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamalarda, okul çevreleri ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda güvenlik kontrolleri yapıldı.

4 Kasım 2026 tarihinde il merkezi ve tüm ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde, çocukların güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunması hedeflendi.

Okul çevreleri ve öğrenci servisleri kontrol edildi

Denetimler kapsamında okul önleri ve çevreleri, öğrenci servisleri ve diğer araçlar kontrol edildi.

Öğrencilerin okula geliş ve gidişlerinde güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler, okul çevresindeki farklı noktalarda kontrollerini sürdürdü.

Merkez, Gönen ve Senirkent başta olmak üzere il genelinde yürütülen çalışmalarda olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlandı.

İnternet kafeler, oyun salonları ve parklar da denetlendi

Polis ekiplerinin denetimleri yalnızca okul çevreleriyle sınırlı kalmadı.

Uygulamalar kapsamında;

  • İnternet kafeler,

  • Oyun salonları,

  • Metruk binalar,

  • Parklar ve bahçeler,

  • Sosyal alanlar,

  • Umuma açık yerler

kontrol edildi.

Özellikle çocukların ve gençlerin sıklıkla bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen denetimlerle güvenli eğitim ve sosyal yaşam ortamının korunması hedeflendi.

Isparta'da okul çevrelerindeki denetimler sürecek

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocukların huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul çevrelerindeki denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Emniyet ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği uygulamalarla öğrencilerin güvenliğinin korunması ve okul çevrelerinde kamu düzeninin sağlanması amaçlanıyor.

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