Isparta'da 1.453 kişilik spor salonunda çalışmalar yüzde 60'a ulaştı

Isparta'da 6 Mart Spor Salonu inşaatı yüzde 60 seviyesine ulaştı. 1.453 seyirci kapasiteli ve 41 bin 945 metrekarelik tesisin çalışmaları sürüyor.

Isparta'da 1.453 kişilik spor salonunda çalışmalar yüzde 60'a ulaştı
ISPARTA
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Isparta'da 1.453 kişilik spor salonunda çalışmalar yüzde 60'a ulaştı

Isparta'da yapımı devam eden 6 Mart Spor Salonu projesinde inşaat çalışmaları yüzde 60 seviyesine ulaştı. Toplam 41 bin 945 metrekarelik alanda yükselen ve 1.453 seyirci kapasitesine sahip olacak tesisin tamamlanmasıyla kent, modern bir spor kompleksine kavuşacak.

Isparta'nın spor altyapısını güçlendirecek yatırımlardan biri olan 6 Mart Spor Salonu projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırım programı kapsamında hayata geçirilen projede inşaat çalışmalarının yüzde 60 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Tamamlandığında Isparta'nın önemli spor merkezlerinden biri olması beklenen tesis, hem sporculara hem de sporseverlere modern imkânlar sunacak.

41 bin 945 metrekarelik alanda inşa ediliyor

Toplam 41 bin 945 metrekarelik alanda inşa edilen 6 Mart Spor Salonu, 1.453 seyirci kapasitesine sahip olacak.

Modern mimarisi ve geniş kullanım alanlarıyla dikkat çeken tesisin, Isparta'da spor faaliyetlerinin gelişmesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek

6 Mart Spor Salonu'nun tamamlanmasıyla Isparta'nın büyük ölçekli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesinin de artması bekleniyor.

Tesisin ulusal ve uluslararası spor müsabakalarının yanı sıra farklı sportif etkinliklerde de kullanılması planlanıyor.

Gençler için yeni spor imkânları sunacak

Proje, yalnızca profesyonel sporculara değil, spor yapmak isteyen gençlere de daha geniş imkânlar sağlayacak.

İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete girmesi beklenen 6 Mart Spor Salonu'nun, Isparta'nın spor altyapısına uzun vadeli katkı sunması hedefleniyor.

Yüzde 60 seviyesine ulaşan inşaat çalışmalarının ardından gözler, tesisin tamamlanarak Ispartalıların hizmetine sunulacağı tarihe çevrildi.

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