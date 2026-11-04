GÜLBİRLİK'TE GÜL FİYATI TARTIŞMASI!

Gülbirlik'in gül alım fiyatına tepki: 115 TL'den 95 TL'ye düştü!

Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Gülbirlik'in gül alım fiyatını kilogram başına 115 TL'den 95 TL'ye düşürmesine tepki gösterdi. Artan mazot, gübre, elektrik ve işçilik maliyetlerine dikkat çeken Halıcı, gül üreticisinin emeğinin karşılığını alması gerektiğini söyledi.

Isparta'nın en önemli tarımsal değerlerinden biri olan gül üretiminde alım fiyatı tartışması gündeme geldi. Yeni Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Gülbirlik'in gül alım fiyatını kilogram başına 115 TL'den 95 TL'ye düşürmesine tepki göstererek üreticinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gündeme taşıdı.

Gül üreticisinin artan maliyetler karşısında zor durumda kaldığını belirten Halıcı, üretim giderleri yükselirken alım fiyatının düşürülmesini eleştirdi.

"Gül yalnızca bir tarım ürünü değildir"

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Hikmet Yalım Halıcı, gülün Isparta için yalnızca bir tarımsal ürün olmadığını, aynı zamanda kentin ekonomisi, istihdamı ve uluslararası tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gül üretiminin Isparta'nın dünyaya açılan markalarından biri olduğunu ifade eden Halıcı, alım fiyatındaki düşüşün üreticinin gelirini doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Gülün kilogram fiyatının 115 TL'den 95 TL'ye indirilmesiyle üreticinin geçen yıla göre kilogram başına yüzde 17,4 daha düşük gelir elde edeceğini belirten Halıcı, bu kararın üreticinin ekonomik koşulları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini istedi.

Mazot ve gübre fiyatlarındaki artışa dikkat çekti

Üreticinin karşı karşıya olduğu maliyet artışlarını da gündeme getiren Halıcı, son bir yılda mazot fiyatının yüzde 70, amonyum nitrat gübresinin yüzde 69, DAP gübresinin ise yüzde 35 oranında arttığını belirtti.

Mazot, gübre, elektrik, su, tarımsal ilaç, işçilik ve nakliye giderlerinin sürekli yükseldiğini ifade eden Halıcı, gül alım fiyatının düşürülmesine tepki gösterdi.

Halıcı, "Üreticinin bütün maliyetleri katlanırken gülün alım fiyatını düşürmek hangi üretim anlayışına ve mantığa sığar?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Gül üreticisini kaderine terk etmeyin"

İktidara ve ilgili kurumlara çağrıda bulunan Hikmet Yalım Halıcı, gül alım fiyatlarının üretim maliyetleri dikkate alınarak yeniden yükseltilmesini istedi.

Isparta'nın en önemli ekonomik değerlerinden biri olan gül üretiminin korunması gerektiğini vurgulayan Halıcı, üreticilerin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Halıcı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Üreticiye destek sağlayın. Isparta'nın en önemli değerlerinden biri olan gül üreticisini de Gülbirlik'i de kaderine terk etmeyin. Gül üreticisinin emeğinin karşılığını almasını sağlayın."