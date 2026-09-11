Eğirdir Gölü’nde sular çekildi: Adacıklar ortaya çıktı

Eğirdir Gölü’nde dikkat çeken görüntü: Sular çekildi, adacıklar ortaya çıktı

Kıyı çizgisi bazı bölgelerde geri çekildi

Gölün rengi yine büyüledi

Eğirdir Gölü için kritik süreç

Isparta’nın simge doğal güzelliklerinden Eğirdir Gölü, sonbaharın ilk günlerinde havadan görüntülendi. Gölün farklı noktalarında su seviyesindeki değişim nedeniyle kıyıların geri çekildiği ve daha önce su altında kalan bazı alanların yeniden ortaya çıktığı görüldü.Türkiye’nin önemli tatlı su kaynakları arasında gösterilen Eğirdir Gölü’ndeki değişim, havadan çekilen görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi.Eğirdir, Gelendost, Yalvaç ve Senirkent ilçelerinin kıyısında bulunan göl, son dönemde yaşanan su kaybıyla dikkat çekiyor.Özellikle sığ kesimlerde suyun geri çekilmesiyle birlikte kıyı çizgisinde belirgin değişimler yaşanırken, bazı noktalarda küçük kara parçaları ve adacık benzeri alanlar ortaya çıktı.Havadan bakıldığında gölün mevcut durumu daha net şekilde görülürken, ortaya çıkan yeni kıyı alanları dikkat çekici görüntüler oluşturdu.“Yedi renkli göl” olarak da anılan Eğirdir Gölü, su seviyesindeki değişime rağmen doğal güzelliğini koruyor.Günün farklı saatlerinde farklı tonlara bürünen gölün manzarası, havadan çekilen görüntülerde etkileyici bir görünüm oluşturdu. Ancak görsel güzelliğin yanında kıyıların geri çekilmesi ve su kaybının boyutu da dikkatlerden kaçmadı.Eğirdir Gölü yalnızca doğal güzelliğiyle değil; içme suyu, tarımsal faaliyetler, balıkçılık ve çevresindeki ekosistem açısından da büyük önem taşıyor.Kuraklık ve iklim değişikliğinin yanı sıra su kaynaklarının kullanımına ilişkin baskılar, gölün geleceği açısından önem taşıyan başlıklar arasında bulunuyor.Sonbaharın ilk günlerinde kaydedilen havadan görüntüler,aynı karelerde ortaya koydu.Göldeki su seviyesinin gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği ise bölge açısından yakından takip ediliyor.