Eğirdir Gölü’nde sular çekildi: Adacıklar ortaya çıktı

Eğirdir Gölü havadan görüntülendi. Suların çekilmesiyle kıyı çizgisi değişirken, bazı bölgelerde yeni kara parçaları ve adacıklar ortaya çıktı.

Eğirdir Gölü’nde sular çekildi: Adacıklar ortaya çıktı
ISPARTA
G.Tarihi: 11.09.2026 00:34
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Eğirdir Gölü’nde dikkat çeken görüntü: Sular çekildi, adacıklar ortaya çıktı

Isparta’nın simge doğal güzelliklerinden Eğirdir Gölü, sonbaharın ilk günlerinde havadan görüntülendi. Gölün farklı noktalarında su seviyesindeki değişim nedeniyle kıyıların geri çekildiği ve daha önce su altında kalan bazı alanların yeniden ortaya çıktığı görüldü.
Türkiye’nin önemli tatlı su kaynakları arasında gösterilen Eğirdir Gölü’ndeki değişim, havadan çekilen görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi.

Kıyı çizgisi bazı bölgelerde geri çekildi

Eğirdir, Gelendost, Yalvaç ve Senirkent ilçelerinin kıyısında bulunan göl, son dönemde yaşanan su kaybıyla dikkat çekiyor.
Özellikle sığ kesimlerde suyun geri çekilmesiyle birlikte kıyı çizgisinde belirgin değişimler yaşanırken, bazı noktalarda küçük kara parçaları ve adacık benzeri alanlar ortaya çıktı.
Havadan bakıldığında gölün mevcut durumu daha net şekilde görülürken, ortaya çıkan yeni kıyı alanları dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Gölün rengi yine büyüledi

“Yedi renkli göl” olarak da anılan Eğirdir Gölü, su seviyesindeki değişime rağmen doğal güzelliğini koruyor.
Günün farklı saatlerinde farklı tonlara bürünen gölün manzarası, havadan çekilen görüntülerde etkileyici bir görünüm oluşturdu. Ancak görsel güzelliğin yanında kıyıların geri çekilmesi ve su kaybının boyutu da dikkatlerden kaçmadı.

Eğirdir Gölü için kritik süreç

Eğirdir Gölü yalnızca doğal güzelliğiyle değil; içme suyu, tarımsal faaliyetler, balıkçılık ve çevresindeki ekosistem açısından da büyük önem taşıyor.
Kuraklık ve iklim değişikliğinin yanı sıra su kaynaklarının kullanımına ilişkin baskılar, gölün geleceği açısından önem taşıyan başlıklar arasında bulunuyor.
Sonbaharın ilk günlerinde kaydedilen havadan görüntüler, Eğirdir Gölü’nün hem eşsiz manzarasını hem de değişen kıyı yapısını aynı karelerde ortaya koydu.
Göldeki su seviyesinin gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği ise bölge açısından yakından takip ediliyor.
 
Eğirdir Gölü'nde su seviyesinin çekilmesiyle ortaya çıkan yeni kıyı alanlarıEğirdir Gölü kıyısında suyun çekilmesiyle oluşan geniş alan ve martılarEğirdir Gölü'nde değişen kıyı çizgisi ve su seviyesinin havadan görünümü
 

 

 

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